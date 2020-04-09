　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台灣精品打造創意科技366數位語錄　宣揚臺灣產業實力

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台灣精品打造創意科技366數位語錄。（圖／貿協提供）

▲台灣精品打造創意科技366數位語錄。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

台灣精品今(9)日發布今年最新力作「台灣精品366數位語錄」，以年曆形式，創新搭載「MR混合實境技術（Mixed Reality）」，為今年台灣精品得獎產品量身訂做，打造一句趣味有梗的專屬中英語錄，透過數位創意，在疫情影響全球經濟活動情形下逆勢操作，協助提升廠商品牌網路人氣及知名度，更預告台灣精品將推出六大創新作法，助業者度過疫情，推動臺灣產業於國際舞臺發光。

貿協秘書長葉明水強調，貿協執行經濟部國際貿易局委辦的「臺灣產業形象廣宣計畫（IEP）」，一直以來扮演提升我國產業國際形象的重要關鍵，並因應全球買主採購及消費者行為邁向數位化，台灣精品積極運用數位新科技，幫助臺灣產業於全球曝光。

請繼續往下閱讀...

「台灣精品366數位語錄」結合獲獎品項優勢特點，「一日一金句」不僅句句經典，更打動人心。以近期熱門的資安及防疫遠距辦公議題為例，「再遠的他方，也能遨遊雲端拜訪」，宣傳圓展科技4K雲端視訊會議攝影機；以「無論領幾K，都要有8K的視野」宣傳群創光電8K顯示器、「電光火石間，唯你主宰世界的競技場」推廣技嘉科技電競主機板，搭上居家電競娛樂、室內運動等議題於社群宣傳，趣味引發網友熱烈討論，廠商亦動員於自家社群媒體分享轉發，單月就吸引逾3萬人次線上體驗，大幅提升台灣精品廠商品牌聲量。

台灣精品已釋出1月至5月語錄，其餘創意金句將在4月底全數上線，已有死忠粉絲表示迫不及待。

除了366數位語錄，葉明水公布台灣精品推出六大創新作法，突破實體活動困境，持續為臺灣產業發聲。如打造線上展覽及記者會、建置數位台灣精品館、密集發布台灣產業報導並透過台灣精品在11個國家經營的社群媒體加強擴散、宣傳，與國內外媒體合作專題報導及製作產業中央素材等多元方式，為臺灣產業形塑優質形象。

貿協指出，目前已成功吸引德國外媒主動報導空氣淨化器業者「稻穗」及智慧動能折疊車業者「達瑞創新」，及來臺專訪我國口罩產製流程；並媒合印度跨國製藥廠Alkem Laboratories與成大醫院合辦防疫視訊研討會，傳授臺灣公衛及防疫成效，吸引逾1萬位印度醫界專家參加並預計4/14舉辦第二場，台灣精品將持續推出創新作法，展現臺灣產業堅強實力。

ET快訊
快訊／挖到大腿！　宜蘭羅東工地發現女性屍塊
今晚不用來了！酒店小姐補睡中驚醒…轉戰飯局妹　1小時損失3千
獨／武漢丈母娘瞞台灣女婿跳樓輕生　自責「是我害了你們！」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

OPEC+減產有望！西德州原油漲逾6%...今日續漲近5%

防疫導致供應鏈停滯　華碩3月營收年減31%

「疫」外受惠！家具龍頭詩肯第一季營收成長27%創新高

台灣精品打造創意科技366數位語錄　宣揚臺灣產業實力

木製傢俱突破！　工研院「無甲醛環保接著劑」勇奪愛迪生金牌獎

台指期跌21點　分析師：高檔位置進入壓力區、切忌追高

面板價格回升！連2月正成長　友達光電3月合併營收月增16％

疫情趨緩提振市場信心　法人：美股短期重挫機會不高

股王大立光好會賺！第一季每股賺50.1元　歷年同期新高

4/29兌獎截止！　大樂透2.43億頭獎在台東還沒人領

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

Amber害羞重現f(x)《Hot Summer》　看到11年前的自己：歐買尬我在幹嘛！

韓營遞狀聲請「終止韓國瑜罷免案」！王淺秋：Wecare博歹筊，賭輸就翻桌

女兒「手繪可愛插圖」介紹新冠病毒 中研院長中文配音！網大讚：超詳細

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

現成紙箱「對半切一刀」再利用　輕拉重組就變狹長包裝費省起來

OPEC+減產有望！西德州原油漲逾6%...今日續漲近5%

防疫導致供應鏈停滯　華碩3月營收年減31%

「疫」外受惠！家具龍頭詩肯第一季營收成長27%創新高

台灣精品打造創意科技366數位語錄　宣揚臺灣產業實力

木製傢俱突破！　工研院「無甲醛環保接著劑」勇奪愛迪生金牌獎

台指期跌21點　分析師：高檔位置進入壓力區、切忌追高

面板價格回升！連2月正成長　友達光電3月合併營收月增16％

疫情趨緩提振市場信心　法人：美股短期重挫機會不高

股王大立光好會賺！第一季每股賺50.1元　歷年同期新高

4/29兌獎截止！　大樂透2.43億頭獎在台東還沒人領

「LINE Pay Money網購週」助攻商家　祭最高15%點數回饋

網爆伊薩米勒「掐脖女粉」暴走全程　警打臉：沒人被捕

民眾投保「盡量不用去醫院體檢」！南山人壽宣布：可優先以現有資料　進行核保評估

只要6元！桃園隱藏版無名小籠包　皮薄肉餡多、咬下就爆汁

芭黎台商三採陰卡關78天！　張上淳曝「不考慮驗病毒」關鍵原因

超狠毒！嘉義布袋浪浪遭虐打「眼爆凸斷腳」　網怒：這麼可愛怎捨得...

SBL／賈西亞父親離世10日返美　璞園將以單洋將完成賽季

JHBL／永仁、復興2連勝　攜手叩關4強

炎亞綸罵譚德塞激怒陸網友！　微博PO文列4解釋：我的世界人類就是一體

被譚德塞痛罵後台灣更紅了　蔡英文推特追蹤突破95萬

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

財經熱門新聞

7年級上班族「超前部署」　如今每月自主加薪8萬元

勞保退休金申請後何時入帳？　勞保局一次說清楚

獨／郭台銘近兩周坐鎮頂埔廠　牽線開發「呼吸器2.0」布局全球防疫產線

口罩寄國外申請網站塞爆　國貿局：郵局現場填表也很快

口罩明天開放寄出國　申請網址底加「流程一次看」

影／美股台股雙雙翻紅　逃命波？真反彈？

小頭家營業稅　已減少1.9億元

十年獲利一次提列全燒光　嚴陳莉蓮止血裕隆內幕

東貝董事長及發言人遭收押　預計召開臨時董事會因應

取消台股禁空令？顧立雄要看2指標

1.5兆紓困！低薪族領3萬　百萬人受惠

1.05兆救經濟　勞動部紓困2.0一張表看懂！

國安基金績效　財長：不以賺錢為目的

川普邀產油國談減產　專家預估下周汽柴油擬上漲0.7元

更多熱門

相關新聞

傳統市場社交「零距離」　難控管只能自保

傳統市場社交「零距離」　難控管只能自保

新冠肺炎疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心日前祭出「社交距離」規範，但有許多地方難以拉出人與人的距離，像是傳統市場或夜市。記者今早直擊傳統市場發現，雖大部分民眾都有配戴口罩，但仍有部分少部分民眾沒有落實，且社交距離的部分，可見大家仍密集逛街，零距離的狀況下恐怕成為防疫破口。

黃偉哲：夜市、市場才應列入警示

黃偉哲：夜市、市場才應列入警示

防疫有成國際知名度大增　台灣精品趁勢曝光搶商機

防疫有成國際知名度大增　台灣精品趁勢曝光搶商機

台灣緊抓產業數位轉型　全球AIoT產業夯、擁有近1兆美元商機

台灣緊抓產業數位轉型　全球AIoT產業夯、擁有近1兆美元商機

19歲送貨司機擦撞機車　婦人傷重不治

19歲送貨司機擦撞機車　婦人傷重不治

關鍵字：

台灣精品貿協市場

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

傳台北酒店女公關確診！衛生局上門傻眼

譚德塞WHO記者會首度公開點名台灣

快訊／蔡英文邀請譚德塞訪問台灣：感受努力在歧視、孤立中走向世界

快訊／譚德塞痛罵台灣3分鐘　外交部700字反擊要求道歉

50萬有找！TOYOTA微型車特仕版

川普問「從哪來」陸東方衛視記者：台灣

新冠肺炎10大症狀！出現「1現象」應緊急就醫

譚德塞罵台灣！阿滴173字開譙：公X小

疫情哪國最安全？「榜首」旁皆為重災區

4款新iPhone規格、售價曝光

一覺醒來！盜版網pttplay、小鴨影音、momovod也關了

美女主播報新聞…「白色塗鴉衣」網看傻：沒穿吧

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

沒了F4光環　朱孝天「結婚請不動人」

正義浪浪見狗被追咬　秒出手救援

更多

最夯影音

更多
夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看
10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面