台灣精品打造創意科技366數位語錄　宣揚臺灣產業實力

▲台灣精品打造創意科技366數位語錄。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

台灣精品今(9)日發布今年最新力作「台灣精品366數位語錄」，以年曆形式，創新搭載「MR混合實境技術（Mixed Reality）」，為今年台灣精品得獎產品量身訂做，打造一句趣味有梗的專屬中英語錄，透過數位創意，在疫情影響全球經濟活動情形下逆勢操作，協助提升廠商品牌網路人氣及知名度，更預告台灣精品將推出六大創新作法，助業者度過疫情，推動臺灣產業於國際舞臺發光。

貿協秘書長葉明水強調，貿協執行經濟部國際貿易局委辦的「臺灣產業形象廣宣計畫（IEP）」，一直以來扮演提升我國產業國際形象的重要關鍵，並因應全球買主採購及消費者行為邁向數位化，台灣精品積極運用數位新科技，幫助臺灣產業於全球曝光。

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「台灣精品366數位語錄」結合獲獎品項優勢特點，「一日一金句」不僅句句經典，更打動人心。以近期熱門的資安及防疫遠距辦公議題為例，「再遠的他方，也能遨遊雲端拜訪」，宣傳圓展科技4K雲端視訊會議攝影機；以「無論領幾K，都要有8K的視野」宣傳群創光電8K顯示器、「電光火石間，唯你主宰世界的競技場」推廣技嘉科技電競主機板，搭上居家電競娛樂、室內運動等議題於社群宣傳，趣味引發網友熱烈討論，廠商亦動員於自家社群媒體分享轉發，單月就吸引逾3萬人次線上體驗，大幅提升台灣精品廠商品牌聲量。

台灣精品已釋出1月至5月語錄，其餘創意金句將在4月底全數上線，已有死忠粉絲表示迫不及待。

除了366數位語錄，葉明水公布台灣精品推出六大創新作法，突破實體活動困境，持續為臺灣產業發聲。如打造線上展覽及記者會、建置數位台灣精品館、密集發布台灣產業報導並透過台灣精品在11個國家經營的社群媒體加強擴散、宣傳，與國內外媒體合作專題報導及製作產業中央素材等多元方式，為臺灣產業形塑優質形象。

貿協指出，目前已成功吸引德國外媒主動報導空氣淨化器業者「稻穗」及智慧動能折疊車業者「達瑞創新」，及來臺專訪我國口罩產製流程；並媒合印度跨國製藥廠Alkem Laboratories與成大醫院合辦防疫視訊研討會，傳授臺灣公衛及防疫成效，吸引逾1萬位印度醫界專家參加並預計4/14舉辦第二場，台灣精品將持續推出創新作法，展現臺灣產業堅強實力。