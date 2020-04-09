OPEC+減產有望！西德州原油漲逾6%...今日續漲近5%

▲國際油價上揚。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合報導

上週美國原油產量下降，投資者對大型產油國本週達成減產協議的期望增強。原油期貨週三（8日）交易價格收高，西德州原油期貨價格上漲 1.46 美元或 6.2%，收每桶 25.09 美元，布蘭特原油期貨價格上漲 97 美分或 3%，收每桶 32.84 美元。

因疫情導致需求不振，OPEC與俄羅斯等盟國組成的OPEC+將於9日召開視訊會議。

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沙烏地阿拉伯與俄羅斯3月時無法就延長減產協議達成一致而開打價格戰，導致油價崩跌。

在OPEC+開會前夕，俄羅斯塔斯社8日援引一位能源部官員的話報導，俄羅斯準備減產每日160萬桶，相當約產量的15%，不過這要看美國及其他非OPEC+國家是否也加入行動。

美國總統川普上周表示，他在OPEC領頭羊沙烏地阿拉伯和俄羅斯之間牽線，可能達成每日減產最多1,000萬-1,500萬桶，這相當於全球供應的10-15%，是前所未見的減產規模。

德州石油和天然氣監管委員會的三名委員之一Ryan Sitton在推特上寫道，未來三個月美國油企可能會「自然」減產400萬桶/日。

OPEC+週四的視頻會議後，20國集團(G20)能源部長將於週五召開會議。為確定各國的減產比例的分配方式，俄羅斯、沙烏地阿拉伯和其他國家需要就計算減產幅度的產量水平基準達成一致。

Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 表示，OPEC 與 OPEC + 週四將召開會議討論全球減產的可能性，「這將決定我們究竟會看到原油穩定，或自此開始上漲，或重返低於 20 美元低點哪一種發展。」

截至今日下午4點25分，西德州原油期貨價格上漲 1.13 美元或近 4.50%，收每桶 26.22 美元。布蘭特原油6月交割價上漲 1.02 美元或 3.11% ，收每桶 33.86 美元。

