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木製傢俱突破！　工研院「無甲醛環保接著劑」勇奪愛迪生金牌獎

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▲工研院「無甲醛環保接著劑」勇奪愛迪生金牌獎，無甲醛環保接著劑產品照。（圖／工研院提供）

▲工研院「無甲醛環保接著劑」勇奪愛迪生金牌獎。（圖／工研院提供）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（9）日再以「無甲醛環保接著劑」勇奪創新界奧斯卡獎美譽的愛迪生獎「金牌獎」（Edison Awards），這是工研院首次以健康安全科技連續獲得二項愛迪生獎肯定，從全球近400項競逐技術中脫穎而出，讓台灣創新健康材料科技在國際上發揮影響力。

工研院院長劉文雄表示，今年是工研院首次獲得二項愛迪生獎，獲獎的「仿生多突狀磁珠製備技術」及「無甲醛環保接著劑」二項技術都很有意義，不僅都是以創新技術為人類健康提供更精準醫療或避免甲醛毒害，更重要的是找到消費者痛點，將科技融入生活。

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工研院指出，甲醛對健康的危害已經不是新聞，但大多數木製傢俱板材仍須靠含甲醛的黏著劑來黏合，2018年全球木材黏著劑需求大約有3,700萬噸，其中高達9成的木頭板材都採用尿素甲醛樹脂黏著劑。

▲工研院「無甲醛環保接著劑」勇奪愛迪生金牌獎，無甲醛環保接著劑產品照。（圖／工研院提供）

▲工研院無甲醛環保接著劑。（圖／工研院提供）

工研院分享，「無甲醛環保接著劑」突破傳統板材含甲醛的黏著作法，應用大自然最多且易取得的纖維素為基底，開發出不含甲醛的環保接著劑，不僅黏著性及耐水性佳，不揮發有毒氣體，易整合在現今製程中生產，適合應用在多樣木製傢俱、實木地板及竹製板材等相關木業作為黏著使用。

工研院說明，「無甲醛環保接著劑」已獲得臺、日、美專利，符合全球最嚴格之NAF標準及美國環保局EPA最新標準TSCA-6，已成功打進國際知名連鎖傢俱大廠供應鏈，完成產品認證，預計在2022年前逐漸全面使用這項無甲醛木材黏著劑，工研院也成立新創公司進行生產。

工研院自2017年分別以高速充電鋁電池、流體驅動緊急照明、iRoadSafe智慧道路安全警示系統，連續四度獲得愛迪生獎，今年更以仿生多突狀磁珠製備技術及無甲醛環保接著劑從全球近400件產品脫穎而出，並與陶氏化學、Adobe、P&G、NVIDIA、Bose、GE Healthcare、Thermo Fisher Scientific、Lenovo、歐司朗等國際大廠共同獲得2020愛迪生獎。

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