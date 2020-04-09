　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

隔2m還是會中鏢！模擬圖曝光「飛沫噴射距離」　站對位置超重要

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃心瑀／綜合報導

新冠肺炎擁有易於傳播的特性，也因此許多國家開始重視「社交距離」的重要性，英國一間公司創建出一個程式，模擬人在路上進行慢跑時「是否會有被飛沫傳染的危險」，結果一出讓大家傻眼，因為只要有人在距離跑者6英尺（約1.83公尺）以內的距離，做出咳嗽或是打噴嚏的動作，飛沫還是有一定的機率能夠感染到其他人。

根據《太陽報》報導，英國科技公司Ansys研發出一款程式，模擬出人在慢跑時是否也會接觸到他人的飛沫，圖像一出結果令人十分驚訝，因為就算跑者落後或是距離他人僅僅6英尺的距離，都還是有可能會接觸到具有感染性的液體；這項研究也表明，當前的社會疏遠距離可能是相當不足，無法保護在外進行慢跑活動的跑者。

報導中指出，現在平均每2分鐘就有一名英國人死於新冠肺炎，8日單天就有936人死亡，創下單日最高，死亡總人數則飆升至7172人。基於上述的嚴重情況不斷發生，科技公司Ansys決定研擬一套模擬系統，推斷出到底如何才能避免遭到他人感染。

Ansys醫療保健首席工程師馬克•霍納（Marc Horner）表示，打噴嚏或咳嗽發生的速度是這麼的快，而且飛沫也非常微小，人們幾乎無法知道是否被沾染或是即時性的躲避；透過模擬圖可以得知，人們之間需要擁有多長的距離，才能讓這些飛沫因為重力向下掉，避免遭到傳染。

Ansys所給出的影像中分析出了兩種情況，一種為兩人一起並排奔跑，另一種則為一人落後在後跑步；第一種情況下，當有一人咳嗽或打噴嚏時，大多數的飛沫會落在跑者後方而非兩側，但在第二種情況之下，飛沫將會有一段時間「懸浮於空中」，如果後方跑者的距離少於2英尺，將會直接「撞上」，感染機率也隨之上升。

ET快訊
「她一確診大家都掛了」！女公關照片瘋傳　經紀人嘆：簡直要逼著
人口2300萬卻捐1000萬份口罩　印媒讚台灣…怒批WHO：
快訊／挖到大腿！　宜蘭羅東工地發現女性屍塊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

譚德塞控「病毒政治化」、批台灣霸凌　川普開砲回嗆：你才政治化！

破萬！俄單日新增新冠確診1459例　累計10301例

歐盟：歐洲疫情尚未達到高峰　義大利新增確診再度上升

美航母「羅斯福號」近300名船員新冠病毒確診

葉門內戰5年　沙烏地聯軍宣布「全面停火2周」對抗疫情

人口2300萬卻捐1000萬份口罩　印媒讚台灣…批WHO「有在傾聽嗎」

防境外移入！南韓13日起取消「包含台灣」在內90國免簽

隔2m還是會中鏢！模擬圖曝光「飛沫噴射距離」　站對位置超重要

「3船員疑似感染病毒」255人被禁止下船　乘客恐慌到直接跳海！

越南留學生隔離中「手機丟家裡」公園玩5小時　南韓強制驅逐出境

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

Amber害羞重現f(x)《Hot Summer》　看到11年前的自己：歐買尬我在幹嘛！

韓營遞狀聲請「終止韓國瑜罷免案」！王淺秋：Wecare博歹筊，賭輸就翻桌

女兒「手繪可愛插圖」介紹新冠病毒 中研院長中文配音！網大讚：超詳細

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

怕客人拿錯！南投製麵人變畫師　袋上Q版肖像...老顧客：就是我

譚德塞控「病毒政治化」、批台灣霸凌　川普開砲回嗆：你才政治化！

破萬！俄單日新增新冠確診1459例　累計10301例

歐盟：歐洲疫情尚未達到高峰　義大利新增確診再度上升

美航母「羅斯福號」近300名船員新冠病毒確診

葉門內戰5年　沙烏地聯軍宣布「全面停火2周」對抗疫情

人口2300萬卻捐1000萬份口罩　印媒讚台灣…批WHO「有在傾聽嗎」

防境外移入！南韓13日起取消「包含台灣」在內90國免簽

隔2m還是會中鏢！模擬圖曝光「飛沫噴射距離」　站對位置超重要

「3船員疑似感染病毒」255人被禁止下船　乘客恐慌到直接跳海！

越南留學生隔離中「手機丟家裡」公園玩5小時　南韓強制驅逐出境

股東會防疫指引2.0上路！報到、領紀念品處分流　發燒股東回家休息

譚德塞控「病毒政治化」、批台灣霸凌　川普開砲回嗆：你才政治化！

戰勝魔女培養妖精　《罪惡童話：集體崩壞的公主》三大全新系統上線

支持外交部全力反擊譚德塞　民眾黨：這次世界需要台灣

新冠肺炎疫情台東迄今零確診　9成縣民肯定縣府防疫措施　

陸普查涉台人個資？　陸委會批「統戰圈套」：洩露最高罰百萬

租金收入飛了！　訂房網房東苦喊「預約一筆接一筆取消」：管家全失業

批川普「找到新的甩鍋對象」　《環時》：像趾高氣昂的科盲

暴風女「穿越生死」淒美虐戀！《真愛趁現在》導演新作催淚

吳鳳把「蔡英文反擊文」翻成土耳其語　吐「台灣女婿心聲」：我最知道台灣的包容多元

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

國際熱門新聞

譚德塞WHO記者會首度公開點名台灣

新冠肺炎10大症狀！出現「1現象」應緊急就醫

疫情哪國最安全？「榜首」旁皆為重災區

才確診4天　她懷孕8個月急剖腹「隔天死亡」

美議員提案　同時出現兩個中國

75萬網友轟下台！譚德塞卻全推給台灣

譚德塞要川普「去政治化」：如果不想要更多屍袋

飛機技師突被放無薪假！改行清潔冷氣

呼吸器送到了！布拉格市長再挺台灣「救了生命」

澳媒問「誰拖延疫情警訊」WHO拒回應

譚德塞「屍袋說」惹惱川普回擊

川普嗆聲削減預算　WHO回應了

歐洲太空總署：北極臭氧層「史上最大洞」

譚德塞指責台灣　曾厚仁反駁捏造

更多熱門

相關新聞

台東林管處森林育樂場域防疫措施

台東林管處森林育樂場域防疫措施

新型冠狀病毒(COVID-19)防疫期間為避免人潮過度聚集，台東林區管理處所屬森林育樂場域自7日起啟動各項防疫措施，請入園、入館的遊客及山友配合。

「疫」外受惠！家具龍頭詩肯第一季營收成長27%創新高

「疫」外受惠！家具龍頭詩肯第一季營收成長27%創新高

台中8大娛樂場所採實名制！高雄暫不跟進

台中8大娛樂場所採實名制！高雄暫不跟進

全國舞廳、酒店即日停業　金芭黎出面說話了　　

全國舞廳、酒店即日停業　金芭黎出面說話了　　

WSBL／籃協宣佈無限期延後開季

WSBL／籃協宣佈無限期延後開季

關鍵字：

新冠肺炎安全距離飛沫傳播

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

傳台北酒店女公關確診！衛生局上門傻眼

譚德塞WHO記者會首度公開點名台灣

快訊／蔡英文邀請譚德塞訪問台灣：感受努力在歧視、孤立中走向世界

快訊／譚德塞痛罵台灣3分鐘　外交部700字反擊要求道歉

50萬有找！TOYOTA微型車特仕版

川普問「從哪來」陸東方衛視記者：台灣

新冠肺炎10大症狀！出現「1現象」應緊急就醫

譚德塞罵台灣！阿滴173字開譙：公X小

疫情哪國最安全？「榜首」旁皆為重災區

4款新iPhone規格、售價曝光

一覺醒來！盜版網pttplay、小鴨影音、momovod也關了

電梯遇酒醉妹「我住301」他帶回家好掙扎

美女主播報新聞…「白色塗鴉衣」網看傻：沒穿吧

沒了F4光環　朱孝天「結婚請不動人」

正義浪浪見狗被追咬　秒出手救援

更多

最夯影音

更多
夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看
10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面