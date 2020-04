隔2m還是會中鏢！模擬圖曝光「飛沫噴射距離」　站對位置超重要

記者黃心瑀/綜合報導

新冠肺炎擁有易於傳播的特性,也因此許多國家開始重視「社交距離」的重要性,英國一間公司創建出一個程式,模擬人在路上進行慢跑時「是否會有被飛沫傳染的危險」,結果一出讓大家傻眼,因為只要有人在距離跑者6英尺(約1.83公尺)以內的距離,做出咳嗽或是打噴嚏的動作,飛沫還是有一定的機率能夠感染到其他人。

根據《太陽報》報導,英國科技公司Ansys研發出一款程式,模擬出人在慢跑時是否也會接觸到他人的飛沫,圖像一出結果令人十分驚訝,因為就算跑者落後或是距離他人僅僅6英尺的距離,都還是有可能會接觸到具有感染性的液體;這項研究也表明,當前的社會疏遠距離可能是相當不足,無法保護在外進行慢跑活動的跑者。

報導中指出,現在平均每2分鐘就有一名英國人死於新冠肺炎,8日單天就有936人死亡,創下單日最高,死亡總人數則飆升至7172人。基於上述的嚴重情況不斷發生,科技公司Ansys決定研擬一套模擬系統,推斷出到底如何才能避免遭到他人感染。

Ansys醫療保健首席工程師馬克•霍納(Marc Horner)表示,打噴嚏或咳嗽發生的速度是這麼的快,而且飛沫也非常微小,人們幾乎無法知道是否被沾染或是即時性的躲避;透過模擬圖可以得知,人們之間需要擁有多長的距離,才能讓這些飛沫因為重力向下掉,避免遭到傳染。

Ansys所給出的影像中分析出了兩種情況,一種為兩人一起並排奔跑,另一種則為一人落後在後跑步;第一種情況下,當有一人咳嗽或打噴嚏時,大多數的飛沫會落在跑者後方而非兩側,但在第二種情況之下,飛沫將會有一段時間「懸浮於空中」,如果後方跑者的距離少於2英尺,將會直接「撞上」,感染機率也隨之上升。

