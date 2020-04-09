台指期跌21點　分析師：高檔位置進入壓力區、切忌追高

▲台指期4月9日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期受美股激勵今（9）日開盤上漲9點，來到10,131點，接著一路上揚來到今日高點10,197點，漲75點，隨即上方賣壓湧現持續下跌，甚至翻黑，高低點落差達169點，見底後收斂跌勢回到平盤附近，終場以10101點作收，下跌21點，與現貨相較，逆價差18.43點。展望後市，群益期貨分析師容逸燊分析，4月份合約結算前仍有機會穩定在萬點之上，不過中期空方壓力仍大須注意。

容逸燊表示，由於美股昨晚持續往上挑戰高點，進而帶動台指期今天一早開盤走升，可是開高過後卻沒有持續往上，意味著上方空方壓力還是存在，若是台指期在下周三（15日）結算日之前，沒有跌回3月27日的盤整區間上緣約9900點的話就會用偏多的角度去看。

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容逸燊指出，OPEC+今晚即將開會，目前預計將會進行減產，這樣對於美股也是利多，周五美股又剛好放假休市，所以這兩天影響國際股市的變數，除了油價外算是相對空窗期，因此台灣剛好可以在這段時間看到個股表現差異，台股也可順勢進入整理狀態。

因此，容逸燊也說，到下周三結算之前，台股期、現貨應該有很大機率可以維持在萬點之上，不過他也提到，目前高檔位置已進入壓力區，若是出現回檔時，建議可進行偏多操作，切忌追高，畢竟中期的空方壓力仍舊存在。