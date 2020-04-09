影／酒店女公關僅流鼻水、輕微發燒　莊人祥曝採檢「關鍵原因」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

北部30多歲女性有輕微發燒、流鼻水，8日確診新冠肺炎（案379），現傳出身份為酒店女公關，震撼酒店圈。中央流行疫情指揮中心今（9）日要求舞廳酒店無限期停業，但對確診者身份表示「不予證實」。指揮中心發言人莊人祥透露要求採檢關鍵原因，多虧醫護人員的「不放心」，才讓此案即時被揪出。

中央流行疫情指揮中心8日公布新增3例新冠肺炎確診個案，其中有1例是本土個案。個案為30多歲女，在清明連假發病，4月4日發燒自行就醫，第一次就通報採檢並確診。

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指揮中心發言人莊人祥8日表示，該個案沒有任何出國史，也沒有在上班，平常活動以住家為主，偶爾會走路去購物，但因為某些因素還沒有辦法詳細說明相關活動軌跡，因此相關曝露史和疫調還在進行中。個案2月9日有去東南亞去旅遊，先生1月曾去中國廣東工作，但很快就回國。

陳時中表示，個案8日自述自己無業，平時都待在家中，「但我們疫調人員不太相信這樣的講法」，因此展開調查，從足跡與通聯資訊發現有難言之隱，才進一步掌握到身份。

莊人祥補充採檢原因，案379是在醫院接受採檢，當時是因為她2月初有去柬埔寨旅遊，醫護人員不放心，就算只有輕微發燒、流鼻水等症狀，還是幫其採檢，至於一開始未透露足跡，可能與工作形態有關，疫調上會先從他可能的接觸者進行匡列，從4月3日發病前去釐清。

指揮中心召集人張上淳補充，擴大篩檢包括有發燒、呼吸道症狀，醫師覺得想驗就可以送驗，現在1817件社區擴大篩檢中，有肺炎不到10%，其餘都是沒有肺炎，但醫師懷疑有問題送驗。