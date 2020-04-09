比爾蓋茲預測「疫情2021秋季才結束」！　關鍵在疫苗

▲微軟公司共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）。（圖／路透）

文／中央社舊金山8日綜合外電報導

全美都在猜想2019冠狀病毒疾病疫情會持續多久？目前還沒有清楚答案，但民眾什麼時候才可以覺得「完全安全」，比爾蓋茲提供了他的最佳預測，認為是在2021年秋天。

美國「國際財經日報」（IBTimes）報導，微軟公司（Microsoft）共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）2018年在麻薩諸塞州醫學協會（Massachusetts Medical Society）與新英格蘭醫學期刊（New England Journal of Medicine）主辦的活動上演講時說，如果發生大流行病，美國將準備不及，此言似乎預測了2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）危機發展情況。

比爾蓋茲當時說：「防疫失敗應讓我們每個人都感到擔憂，因為歷史已經教導我們，將出現另一波致命的全球大流行病。我們無法預測什麼時候發生，但有鑑於新病原體持續冒出、生物恐怖攻擊風險增加、世界連結變得更加緊密，在我們有生之年非常有可能爆發致命的現代大流行病。」

如今，比爾蓋茲接受美國公共電視新聞網（PBS）「新聞時刻」（NewsHour）訪問時，估計了何時他覺得美國人才算是安全脫離疫情。比爾蓋茲說，他認為美國人要到2021年秋季才會變得安全。

部分研究人員說，他的理由是根據疫苗研發與問世的時間點。疫苗產製通常需要花上超過一年。

比爾蓋茲解釋：「疫苗極為重要，因為在疫苗問世之前，一切都不算真的正常。生活可以恢復到某種程度，但在民眾廣泛接種疫苗前，疫情還是有復發風險。」比爾蓋茲的基金會已捐出數以百萬計美元，協助研發COVID-19疫苗。

比爾蓋茲談到未來6個月到1年內的新常態樣貌時，舉中國為例。他說：「他們讓民眾回到工作崗位，但人人都戴上口罩、量測體溫，不參與大型運動活動。」

他又進一步解釋說，較大型的公共集會，像體育賽事或演唱會，「可能要到民眾廣泛接種疫苗後才會恢復」。

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