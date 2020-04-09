疫情趨緩提振市場信心　法人：美股短期重挫機會不高

▲ 美股近期開始反彈。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

美國新冠肺炎疫情出現趨緩跡象，投資氣氛回溫，激勵美股四大指數本周以來呈現驚驚漲，逐步墊高，4/6時漲點更曾高達1,627點，投資人不免想問此刻可否危機入市？國泰投信表示，疫情帶來的負面因素先前已部分反映在美股股價上，加上聯準會宣布無限量QE展現救市決心，市場也傳出研發疫苗的好消息，預料短期再大幅下探的機會不高。

國泰投信指出，以觀察道瓊指數歷來遇到重大事件後的表現，其在3個月、6個月後皆有不錯的反彈力道，平均反彈幅度約2成以上，待疫情日益緩和，美股料將續受激勵，建議投資人可在此波低檔回彈時開始承接，透過介入不錯的美股ETF，趁勢在相對低點買入以利長線佈局。

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國泰投信表示，近期疫情雖尚未止息，但市場陸續傳來好消息，包括美國亞培研發出5分鐘快篩檢測，嬌生宣布9月進行疫苗人體試驗，目標生產10億支疫苗，義大利新增確診也來到近兩周最低，加上歐美地區新增確診病例趨緩等，顯見在隔離、採檢、醫療等資源下，新冠肺炎疫情仍是可控的，這也使得代表市場恐慌的VIX指數自3月中下旬開始回落，顯示投資氣氛已漸趨緩和。

國泰投信ETF團隊經理人游日傑表示，觀察過去30年來道瓊指數遇重大事件後的表現，包括波斯灣戰爭、俄羅斯金融危機、網路泡沫、金融危機等，指數因事件衝擊來到相對低檔後的3個月，最高反彈約33.85%，6個月後最高反彈幅度約45.82%，故疫情變化雖仍需高度關注，但預期美股隨疫情趨緩後市場續彈仍可期。

再就價值面來看，道瓊指數最新本益比僅13.6倍，依長期觀察，其本益比罕見落在13倍以下，換言之，涵蓋美股百年龍頭企業的道瓊指數已出現價值投資機會，建議投資人可運用原型ETF長線分批佈局，而短線仍具避險意識的投資人，也可運用反向ETF避險，以降低市場波動及風險。