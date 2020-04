醫護被迫穿垃圾袋前線救人...她心酸po照求救　如今3人全確診！

▲英國傳出被迫穿垃圾袋工作的醫護人員上周確診。(圖/示意圖,與本新聞無關/路透社)

記者李振慧/綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情導致醫療物資短缺,各國都可看到醫護人員被迫穿垃圾袋上第一線救人的景象,英國哈羅市(Harrow)便有3名護士,上月因為穿著垃圾袋工作的照片在網路上瘋傳,一度成為話題人物,如今卻傳出3人都確診的消息。

英國由於醫療物資嚴重缺乏,導致在哈羅市諾斯威克公園醫院(Northwick Park Hospital)前線工作的醫護人員,只能穿簡陋垃圾袋取代防護衣,不僅如此,他們的頭上和腳上所用的防護工具也是垃圾袋,其中3名護士分享了他們的照片,希望能讓外界注意到當地缺乏醫療物資的慘況。

護士表示,「我們有可能感染病毒,我們需要更多防護裝備,否則所有護士和醫生都會死,情況就是這樣,我們現在得醫治自己的同事,因為他們從病患那邊被傳染了病毒,怎麼會發生這樣的事呢?更糟糕的是,我們不能讓他們和家人好好道別,我們自己也因為擔心會傳播病毒,也都不能回家」。

當地媒體近來報導,一名資深護理人員透露,照片中的3名護士上周都被確診,不僅如此,在病房中工作的員工幾乎一半都感染了病毒,而醫院老闆也因為沒有提供足夠的防護裝備一事飽受指責。

醫院發言人後來出面證實消息,「很不幸的,我們已確認許多員工都感染了新冠病毒,這雖然不幸但並不是意外,因為此情形和世界許多醫院的情況一樣,我們會為身體不適的員工提供支持,希望他們能早日康復。」根據官方資料,英國目前確診人數為61,474人,其中7,111人死亡。

