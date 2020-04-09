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醫護被迫穿垃圾袋前線救人...她心酸po照求救　如今3人全確診！

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▲▼新冠肺炎,英國,NHS。（圖／路透）

▲英國傳出被迫穿垃圾袋工作的醫護人員上周確診。（圖／示意圖，與本新聞無關／路透社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情導致醫療物資短缺，各國都可看到醫護人員被迫穿垃圾袋上第一線救人的景象，英國哈羅市(Harrow)便有3名護士，上月因為穿著垃圾袋工作的照片在網路上瘋傳，一度成為話題人物，如今卻傳出3人都確診的消息。

英國由於醫療物資嚴重缺乏，導致在哈羅市諾斯威克公園醫院(Northwick Park Hospital)前線工作的醫護人員，只能穿簡陋垃圾袋取代防護衣，不僅如此，他們的頭上和腳上所用的防護工具也是垃圾袋，其中3名護士分享了他們的照片，希望能讓外界注意到當地缺乏醫療物資的慘況。

護士表示，「我們有可能感染病毒，我們需要更多防護裝備，否則所有護士和醫生都會死，情況就是這樣，我們現在得醫治自己的同事，因為他們從病患那邊被傳染了病毒，怎麼會發生這樣的事呢？更糟糕的是，我們不能讓他們和家人好好道別，我們自己也因為擔心會傳播病毒，也都不能回家」。

當地媒體近來報導，一名資深護理人員透露，照片中的3名護士上周都被確診，不僅如此，在病房中工作的員工幾乎一半都感染了病毒，而醫院老闆也因為沒有提供足夠的防護裝備一事飽受指責。

醫院發言人後來出面證實消息，「很不幸的，我們已確認許多員工都感染了新冠病毒，這雖然不幸但並不是意外，因為此情形和世界許多醫院的情況一樣，我們會為身體不適的員工提供支持，希望他們能早日康復。」根據官方資料，英國目前確診人數為61,474人，其中7,111人死亡。

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