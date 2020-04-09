影／元大S＆P原油正2受矚目　專家建議：這些眉角要考慮

記者陳心怡／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情導致需求不振，沙烏地阿拉伯與俄羅斯減產協議談不攏，導致油價崩跌。在《雲端最有錢》節目中，財經專家就分析目前到底是不是能進場投資原油相關金融商品。

財經專家邱敏寬表示，國際原油價格目前是長期低點，但如果要一下子往上走，至少要等3個月後解封。另外，如果投資人想投資元大原油正2這類的商品，必須注意幾點，包括市場盤整期非買進時機、溢價買進就是買貴，還有因為轉倉成本，這種商品不適合長期持有。

邱敏寬建議投資人，如果元大原油正2的價格貼近淨值是可以買的，但如果溢價太高千萬別跟著追。

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外匯理財作家JOE指出，目前油價那麼低，投資人如果用期貨持有，其實不見得划算，但如果是持有能源公司的股票，相對來說會比較好，因為他們企業夠大，可以一直撐，因此JOE建議投資人可買SPDR能源類股的ETF（指數股票型基金），因為裡面比重最重的就是埃克森美孚和雪佛龍公司。

邱敏寬提到，油價下跌首當其衝的產業就是石化業，因為油價跌，煉油利差縮水，這也會影響到台塑四寶配息縮水，不過從歷史角度看現在的股價，可以說是歷史跳樓大拍賣的便宜，因此建議想做長線的投資人，不妨多留意，而且絕對不會吃虧。