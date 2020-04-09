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先探／聯準會出手穩信心　效果呢？

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（圖／先探投資週刊 提供）

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟前景未明，國際上各大機構以及投資銀行紛紛調降全球經濟的預估，聯準會更不斷出手救市。

文／劉瓊雯

從中國爆發的新冠肺炎（COVID-19）疫情，在短短幾個月時間，已蔓延至全球二○○多個國家和地區，全球幾乎淪陷，在疫情的肆虐之下，歐洲、美國及亞洲等全球各國不斷祭出封城、鎖國等嚴格的管制措施，對經濟影響超乎預期，也替今年的經濟蒙上一層陰影，國際上各大機構以及投資銀行紛紛調降對於今年全球經濟的預估，全球各大央行也掀起一波降息潮，顯示情勢十分嚴峻。

國際能源需求疲弱

請繼續往下閱讀...

除了今年的經濟前景不明之外，國際能源需求相對也呈現疲弱狀態，更打破自從二○○九年以來原油需求未曾下滑的紀錄，國際能源署（ＩＥＡ）三月發布的最新報告中指出，全球經濟因新冠肺炎疫情陷入停擺，預期二○二○年全球石油需求將出現二○○九年以來首度下滑，全球需求每日年減二五○萬桶，並下調全球原油需求至每日九九○○萬桶；再加上以沙烏地阿拉伯為首的石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯組成的「OPEC+聯盟」為爭奪市場份額，三月的減產協議破局後，更引爆國際原油價格出現崩跌，國際油價在第一季已崩跌六六％，並創下史上最大單季跌幅。

AIA Wealth財富管理公司首席經濟學家吳嘉隆表示，疫情的擴散影響原油需求萎縮，產油國非減產不可，但重點在於減產的方式。石油輸出國家組織三月六日在維也納集會，建議四月起每日產油減少一五○萬桶，並擴大減產協議延續至二○二○年底，來減緩新冠肺炎疫情帶來的衝擊。然而，以俄羅斯為首的產油國認為透過減產來穩定價格的作法，將在無形中助長了美國頁岩油業，因此反對石油減產，導致談判破局；沙烏地阿拉伯隨後便宣布三月底協議到期後，四月起將大幅增產原油。吳嘉隆認為，俄羅斯反對石油減產，其實是要將美國引進來加入減產協議，如此一來，減產的目的才得以達到，若只有OPEC國家和俄羅斯減產，而美國沒有加入減產，待石油價格回穩，結果就是將市場份額讓給美國。

聯準會擴大救市

轉向金融市場來看，在疫情以及國際油價戰爭的衝擊之下，整個三月，全球金融市場劇烈震盪，美股道瓊指數更在三月九～十三日單周之內連續因漲停、跌停達到熔斷機暫停交易標準。吳嘉隆指出，石油價格戰是各國都會受到影響，更直接衝擊到沙國的石油收入，石油產業占沙國九○％出口收入，占ＧＤＰ產值的四二％，據ＩＭＦ估計，沙國油價平均要每桶八三．六美元，國家預算才能達到收支平衡，油價的下跌，勢必對國家財政造成一定影響，而油價下跌後，沙國面臨原油收入下降，因此透過主權投資基金拋售持股，來換取收入，導致美股也跟著大跌。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2086期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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