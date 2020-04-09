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4/29兌獎截止！　大樂透2.43億頭獎在台東還沒人領

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▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年。（圖／記者李毓康攝）

▲大樂透頭獎已連摃17期，明晚頭獎上看4.8億元，也是今年以來的最高頭獎。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

大樂透頭獎已連摃17期，明（10）日晚間頭獎上看4.8億元，也是今年以來的最高頭獎。另外，在大年初一（1月25日）在台東市的「鑫富發彩券行」開出2.43億元頭獎尚未領走，台彩呼籲，今年曾在該彩券行買過大樂透的民眾，仔細找一下該期彩券並核對獎號，記得把握最後領獎期限（4月29日），趕快把2.43億元頭獎彩金抱回家。

根據台灣彩券公司統計，自公益彩券第三屆以來（即2007年迄今），共有3位大樂透的億元頭獎中獎人未於領獎期限內兌領獎金而與財神爺擦身而過，分別為2011年4月26日在高雄市開出的1.99億元、2018年2月2日台東縣開出的1.02億元以及2018年10月2日在基隆市開出的1億元。

請繼續往下閱讀...

台彩指出，台東市今年大年初一開出的2.43億元頭獎，如逾4月29日仍無人兌領，將創下第三屆以來「大樂透」逾期未兌領的單筆最高金額、也將是台東地區第二筆未兌領的億元頭獎。

另據台灣彩券公司的投注系統紀錄，該張大樂透頭獎中獎彩券是在春節大年初一當天所購買，以電腦選號的方式投注2注，購買金額共100元。台彩呼籲，大年初一曾到過台東市「鑫富發彩券行」買過彩券的民眾，不妨找找你身邊的彩券，也許這位幸運頭獎得主就是你。

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