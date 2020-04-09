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先探／強勢股密碼　4月瘋牛行情

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（圖／先探投資週刊 提供）

地表上國勢最強的美國淪為武肺確診人數最多國家，歐洲重災區義大利及西班牙死亡及確診人數持續上升但減緩，金融市場反映利空已未如先前強烈，各國持續放出資金的確有用，個股可望持續反彈，惟畢竟金融體系受創嚴重，反彈股則著重在業績、息利及產業趨勢。

文／方亞申

美國受新冠肺炎侵襲最嚴重的紐約州長表示，在紐約新增確診病例略有下降，出院人數則略有增加，西班牙、義大利等重災區確診人數也未再竄升；奧地利及丹麥將解封，令市場對於連日來全球確診及死亡人數的利空有所緩和，金融市場包括股市、油價以及恐慌指數、美元指數都有正面反應，利空中股價能止跌是好事，配合美韓中台等股市周ＫＤ值低檔交叉向上，的確有利跌深反彈。

美國宣布最新初領失業金人數超過六百萬人，以及三月份就業市場表現均創下十年來最糟糕紀錄，而美國新冠肺炎確診超過三七萬人、死亡超過萬人，死亡人數超過九一一的三倍。而連續兩周初領失業金人口合計約一千萬人也是很少見，連巴菲特都認賠賣股；顯見市場險惡。美國是全球國力最強國家，美元是最強勢貨幣，因應這種超大利空，必定有新的刺激措施陸續出爐，從聯準會一個月之內連續兩次非開會期間降息至零、並打開水龍頭無限寬鬆資金挹注市場；政策上也祭出超過兩兆美元資金提振經濟，後續還要加碼一兆美元，見諸過往必定有效，不過需要時間。誠如鴻海郭董所言，美國人是否持續消費以及多寡？將是焦點所在。

請繼續往下閱讀...

台股內資抵禦外資賣壓

此外，今年度跌幅最大的大宗戰略物資石油，從六一美元附近一度大跌至十九．三美元，跌幅高達六八％，已回到十七年前水準，全球前三大產油國美國、俄羅斯、沙烏地阿拉伯都受到重擊。雖說這次大跌導火線是沙、俄兩國大打原油價格戰，但是出現在疫災期間，全球幾乎有一半人口被限制活動，石油使用量自然降低，從原來的每日一億桶降至八千萬桶以下，加上沙烏地阿拉伯高喊增產，一來一回之間，油價大跌也是必然，使得煉油廠紛紛大虧，台塑化就傳出單季虧損上百億元，該公司歷史上單季虧損上百億元也只有三次。不過，油價大跌美國頁岩油也重創，已出現小廠倒閉，逼得川普必須出來說話。目前情勢上，全球原油日需求量已劇減二六○○萬桶，川普力推各國減產，如此龐大的數量要由誰來承擔？若由沙、俄承擔，兩國須完全停產。若減產能量太小，如何能阻止供過於求，讓油價不跌？市場供給過剩時，另一個辦法是維持生產，並增加庫存。但目前全球貯油能量已接近滿載，就算川普提議的減產數量能落實，估計第二季每天仍將供給過剩約九百萬桶，油價走勢依然相當詭異。近一周油價先跌後漲，從十九．三美元大漲至二八美元再拉回，不過只要油價不再破底並站穩三○美元之上，對市場影響就會減少。

美四大指數強彈跌點的一半

從時間上來看，美股最恐慌下跌出現在二月中下旬至三月底，以道瓊來看，從二九五六八點下跌至一八二一三點，累計下跌一一三五五點或三八．三％，而川普二○一六年當選時道瓊在一八三二二至一九八二六點，如今疫情確診及死亡人數竄升，但道瓊指數已在二二○○○點之上，最大利空打擊後，股市反彈，恐慌指數也從八○之上降至五○以下，底部有出現跡象，接下來另一道考驗就在企業陸續公布財報，究竟有多差？若減幅低於預期，股市將持續反彈，有機會向年線或季線推進（美股四大指數的道瓊季線已穿越年線呈現空頭走勢，壓力約在二六八一七點、標普在約在三千點；Nasdaq及費半季線距離年上尚有段距離，前者年線壓力約八二九八點、費半指數約在一六五○點）。

聯準會注資市場，低成本的確吸引資金流向風險性資產，但之後還是要回歸基本面，外資預測第二季美國經濟成長率將衰退超過三成。而大災難之後需要時間令市場回復秩序，吸引民眾進入市場消費，目前則是大家為躲病毒都來不及，所以需要時間。短線上，美股四大指數快速反彈，已達今年高低累計跌點的四七％至五五％，化解破底危機，也使標普低檔支撐提高至二五○○點、道瓊提高至二○五○○點、NASDAQ提高至七三五○點、費半提高至一四五○點。摩根士丹利分析師認為，對於股市和投資人而言，最糟糕時刻已經過去，喊話是時候買股票了；看多看空者卻有不少人。惟在周ＫＤ值交叉向上中，政策大力放水下，資金將亂竄，可望有段時間走大震盪資金行情。

歐洲疫情西班牙確診人數已超過義大利，法、德、英國等患病人數持續上升但增素減緩，歐股反彈但歐元壓力相當大。亞洲部分，中國湖北解除封鎖，人行也大力道撒錢，今年以來包括定向降準、調降存款準備率等措施都用上，釋出資金超過兩兆人民幣，預估後續還有動作，釋出資金預估也將超過金融海嘯的四兆人民幣。這次中國除了解除汽車限購之外，將專注在５Ｇ基礎建設上，深滬股市指數同步突破月線向季線邁進。全球股市從低點反彈以來都達十五至三○％，加上疫情隱約有減緩味道，反彈行情得以持續。而亞洲與台灣同樣被外資今年嚴重賣超的韓國，近一周也在三星、LG、海力士等領軍下出現強力反彈，顯示外資賣超告一段落，台股亦同。

台股歷經外資連續大賣超三個月，三月幾乎創歷史紀錄賣超三五九一億元，累計首季賣超超過五三一七億元，算是很用力賣，包括對沖基金、油國主權基金都在撤離，未來外資何時回頭將是台股能反彈多少空間所在。所幸台股有內資頂替，上市櫃公司陸續祭出超過六百億元庫藏股，以及官股銀行累計買超近千億元。雖然統計清明節之後台股跌多漲少，不過這次政策力守，十年線九一○○點逐漸有成為底部可能，只是後續變數多，一○五○○至一萬一千點壓力還是要尊重。外資在期指多單還是有四萬口以上。對多頭有利。（全文未完）

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（圖／先探投資週刊 提供）

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