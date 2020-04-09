大立光法說會前夕股價重挫150元　台股收盤小跌18點、險守10100點

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（9）日早盤一度上衝超過百點，站上10200點，但隨後卻是遭遇賣壓、指數步步向下，最低一度下跌逾40點，高低點相差了154點，見低後收斂跌勢回到平盤附近，終場收在10119點、下跌18點或0.18%，成交量1630.79億元。

蘋概三王同步開高走低，台積電（2330）由紅翻黑後在平盤下狹幅盤整，終場以283元作收、下跌0.7%；鴻海（2317）昨日大漲5%以上，今天股價拉回，下跌1.33%、收在74元。

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股王大立光（3008）今日將舉行法說會，但市場並未看好其財報表現，收盤股價大跌150元，收在3800元、下跌3.8%。

▲ 台股今日一開盤就上開八十多點，隨後無力支撐指數一路下滑，在平盤附近遊走。（圖／記者湯興漢攝）

美股四大指數昨日開高走高，其中不少受到疫情衝擊的航運類股開始跌深反彈；看到台股今日類股表現，航運類股也有亮眼成績，類股指數大漲3.65%，其中長榮航（2618）盤中一度飆至漲停，收盤則上漲8.72%，華航（2610）也有逾5%漲幅。

另外，搭上抗疫題材的生醫類股，也上漲了2%以上；較為弱勢則有光電、網通、水泥、食品等類股。

亞股今日表現各不同調，日股在平盤下震盪，韓股上漲1%以上，陸股以及港股也都維持走揚勢態。