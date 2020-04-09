郭明錤法說前唱衰大立光　遭三星大砍單營收、毛利率雙衰退

▲大立光執行長林恩平。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

天風國際分析師郭明錤今（9）日稍早發布報告，於法說會前夕唱衰大立光（3008）第1季、4月營收及第2季營運表現。因疫情影響，加上同業玉晶光的削價競爭，大立光第一季毛利率恐低於市場預期，落在63–66%之間。同時，因三星砍單達五成，因大立光第2季營收和毛利率將同步衰退。

大立光今日以3955元漲20元開出，盤中收斂拉回，尾盤跌100元、2.53%，仍守穩五日線。

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大立光今日下午2點30將召開第一季線上法說會。郭明錤預期，大立光第1季營收達132億元，優於市場預期。主要原因有二。一，中國手機市場在疫情改善後，3月份出貨恢復，預料年對年出貨量持平。二， iPhone與Samsung S20系列出貨動能強勁。

然而，因中國市場高端手機出貨比重下滑，且iPhone鏡頭訂單面臨玉晶光價格競爭，因此預期第1季毛利率落在63–66%之間，低於市場預估的66–69%，甚至可能低於去年同期的64.2%。

郭明錤指出，全球手機需求受到疫情影響，大立光營收4月將開始失去成長動能，預期4月營收將月減15–20%至約45億元，5月將持續衰退。

針對大立光第2季表現，郭明錤預估，大立光第2季營收為130–140億元，較去年的141億元略減，也低於市場預期的150–170億元；毛利率則跌破60%，落在58–62%之間，也較市場預期的66–69%差。

報告指出，受疫情影響，三星S20系列需求顯著不如預期， 郭明錤下修S20系列今年出貨量，自3000–3200萬部下修至約2000萬部；由於大立光是S20與S20+的前置5P鏡頭獨家供貨商，以及後置7P長焦鏡頭的30%供貨商，因此受三星砍單負面影響甚大，原本市場期待三星新高階鏡頭訂單可望抵銷2Q20淡季效應也可能落空。

從技術面分析，郭明錤指出，市場對自由曲面鏡頭（Freeform lens）期待過高，加上這項技術並非大立光獨家供貨，且出貨量有限；預估今年下半年，在iPhone鏡頭訂單將持續受玉晶光的價格競爭壓力。

大立光也受同業競爭夾擊，郭明錤表示，華為在下半年的新款高端Mate機型採用Freeform鏡頭，可改善廣角與形變 （Distortion）規格，然而，華為因擁有相關專利，故大立光不能出貨自由曲面鏡頭給其他客戶，且大立光非自由曲面鏡頭獨家供貨商，預估舜宇光學與玉晶光亦是華為自由曲面鏡頭供貨商。

在iPhone訂單方面，郭明錤表示，若玉晶光7P良率持續提升，大立光可能持續面臨來自玉晶光的價格競爭壓力且不利毛利率。