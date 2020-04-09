立委踢爆　花旗、凱基銀申請紓困展延　先凍結信用卡、現金卡

▲民進黨立法委員江永昌。（圖／記者李毓康攝）

財經中心／台北報導

民進黨立委江永昌今（9）日立法院財政委員會質詢表示，有兩家銀行花旗銀行、凱基銀行辦理新冠肺炎（COVID-19）緩繳或展延，其他金融產品包含信用卡、現金卡的剩餘額度不能夠動用，凍結其他消費性貸款的額度，等於暗地不配合政府紓困政策，形成「上有政策、下有對策」行為。

金管會主委顧立雄今日到立法院財政委員會接受質詢。江永昌表示，有民眾到銀行，為凱基銀行跟花旗銀行申請緩繳、展延，都有遇到不得再動用其他信用卡的額度的問題，是不是上有政策、下有對策，無法達到真正的目的。

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根據資料顯示，凱基銀行的新冠肺炎延繳申請書當中提到，債務人(申請人)如果新冠肺炎疫情影響，導致無法依約正常繳款，所以向銀行申請延繳，銀行收到申請開始就可以停止動用在銀行個人金融產品，包含現金卡、信用卡未動用的額度。

凱基銀行表示，這是誤會，有些客戶可能考量申請展延，不想要動用其他消費性貸款的額度，就可以勾選停止動用，並非強制停止民眾動用其他消費性貸款的資金。

花旗銀行則提到，債務人申請開始後，銀行就可以停止其持有的信用卡、現金卡、消費性貸款和房貸其他未動用額度，停止核准新授信額度或暫時停止使用信用卡、現金卡的權利。

而金管會回應，有些銀行可能因為風險控管，所以申請延繳時，額度要另外審查，但是金管會還要進一步釐清。

而江永昌更指出，金管會也希望可以提供經濟有困難無環款能力者可以申請延繳，但是不論是公股銀行是民營銀行，仍只限於3類或4類，包含醫護人員、檢疫與隔離者或者滯留海外無法回國者，無法真正落實紓困。

▼凱基銀、花旗銀申請展延申請書。（圖／立委江永昌提供）