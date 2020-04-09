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華南永昌證避險不及虧34億　顧立雄：2周內查核報告出爐

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▲▼立法院財政委員會 財政部長蘇建榮 金管會主委顧立雄 兆豐銀行董事長張兆順等公股銀行高層 立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院財政委員會今天邀請財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄、公股銀行高層出席報告並備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘、吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，台股近期波動劇烈，華南永昌證券先前因權證交易避險不及，損失高達34.13億元，立委高嘉瑜今（9）日質疑是否內控有重大缺失？金管會主委顧立雄表示，目前已請證交所專案查核，預計2周內有報告出來。

立委高嘉瑜在質詢時表示，華南永昌證券先前公告因權證避險不及，造成34.13億元的損失，從3月12日爆發到現在近1個月的時間，誰要為這次的損失負責？

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金管會主委顧立雄指出，通案部分，清查所有券商自營部門，投資損益的狀況，及承作權證業務的狀況，看起來並沒有普遍的情況，2月券商損失仍在可控的範圍，顯然是個案情況。

顧立雄也提及，華南永昌的部分，主要是當時避險不及所造成，目前先行穩定措施，已做了所需的避險部位，目前已派證交所進行查核，預計2周內會有報告出來。

華南金董事長張雲鵬表示，金控風管處和稽核處已經對華南永昌證查核，目前了解，華南永昌辦理風險資產有超過胃納情形，在不對的時間賣出過多的認售權證，避險不及也不足，等到股市大跌之後才去避險成本已經過高。

高嘉瑜又說，這次出現這樣的內控問題，公股占極大股份，屬於長期管理的問題，希望公股行庫要有負責任的態度，為何華南會出現這麼大的問題。

顧立雄指出，就金管會主政部分，已請證交所立專案查核，了解對財務、業務的影響、風險控管是否疏失等；至於公司管理層面，相關缺失也會與財政部一同了解。

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