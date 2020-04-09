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亞馬遜雨林「亞諾馬米部落」驚見確診　15歲原住民少年重症…送進文明世界醫院！

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▲巴西亞馬遜雨林亞諾馬米部落。（圖／路透）

▲巴西亞馬遜雨林亞諾馬米部落。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在全球造成嚴重疫情，但撇除文明國家，大部分的原始部落都受到當地政府的關注。但日前巴西的偏遠地區亞馬遜雨林亞諾馬米部落（Yanomami）卻出現首例確診，該名15歲的男孩出現疑似症狀，經過篩檢後確定感染新冠肺炎，目前收治在北部拉諾馬州首府博阿維斯塔（Boa Vista）的一間醫院。

綜合外媒報導，巴西政府在疫情嚴峻的情況下，盡力維護亞馬遜雨林個罕見部落的健康，但「抵抗力低」著名的亞諾馬米部落卻仍傳出確診，且陸續已經與其他部落累計下來，已達到7例，其中包括一名已經病逝的年長婦女、以及一名重症少年。巴西衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）沉重表示，「亞諾馬米部落出現確診，這是令人擔憂的情況。」

據悉，亞諾馬米部落算是亞馬遜雨林部落中，對外抵抗力最低的一部落，因此出現確診也讓當局相當謹慎，且出現確診的少年已經是重症的情況。

亞諾馬米部落是巴西、委內瑞拉邊境亞馬遜雨林的原住民，人口約35000人，當地每體也指出，這些雨林原住民因為長期未接觸外界，因此對文明的病毒沒有抗體，過去天花出現時就曾造成大批原住民死亡。

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