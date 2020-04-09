高收益債基金投資風險大　立委爆連顧立雄也賠錢

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，全球金融市場劇烈波動，立委郭國文今（9）日表示，高收益債券近期淨值大跌，連金管會主委顧立雄所投資的高收益債券也賠錢，意味著風險目前有提高，很多投資人可能連老本都賠掉了。

立委郭國文在財委會質詢時指出，高收益債基金近期淨值出現大跌的情形，就連金管會主委顧立雄投資2檔高收益債券也賠錢，意味著風險有提高的趨勢，更不用說其他投資人可能連老本都賠掉了。

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金管會主委顧立雄表示，這是個人投資行為，不願多作回應，但金管會近期已針對高收益債基金進行調查，了解基金投資的高收益債是否有集中特定產業。

針對高收益債將祭出3大原則，顧立雄指出，首先是關注高收益債所投資的債券違約率情況，其次為要求基金經理人留意相關情況；最後是要求這類型基金募集時，需用顯著的字眼與消費者揭露，主要是高收益債基金主打高收益，但信用等級也較差。

顧立雄會中補充，基金投資標的沒有集中的問題，有一定的分散性，目前也調查高收益債的違約率，主要是部分基金投資特定產業，如石油等公司，導致淨值出現波動的情況，但整體來看，並沒有明顯違約的增加情形。