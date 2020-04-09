有勞保才補貼紓困　勞動部長許銘春：沒勞保的回歸經濟部、文化部協助

▲ 勞動部長許銘春。（圖／記者屠惠剛攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部長許銘春今（9）日出席立法院進行「面對全球疫情，政府如何協助藝文產業，及保障藝文工作者相關權益」專題報告，會中國民黨立委吳斯懷提出質疑，目前勞動部提出的自營作業者補貼門檻是否會排斥到街頭藝人這類的個體藝文工作者，使他們既無文化部紓困，也無勞動部補貼。

勞動部長許銘春表示，勞動部針對的是投保薪資2萬4000元以下、未達課稅標準的在職自營業者，若未保勞保，則回歸中央目的事業主關機關另行研擬協助方案。

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文化部次長蕭宗煌則說，若街頭藝人能舉證演出活動，文化部會從寬認定，想辦法照顧。

另外，國民黨立委蔣萬安也提到，若是像市場擺攤的攤商沒加入職業工會投保，卻也需要救急紓困，是否也會因勞動部的門檻而無法申請。另外，還有一大部分弱勢、低薪卻未加入職業工會的自營業者也需要被政府照顧，勞動部目前設定補助對象的投保級距需在2萬4000元以下，若投保級距在2萬5200元、同樣受疫情衝擊的勞工就無所適從，勞動部是否考量依照投保級距發放補助？

許銘春回應，有沒有投保勞保，是適用補助的客觀標準認定，勞動部會以在職的自營業者為補助對象，若沒有投保勞保，就回歸相關中央目的事業主管機關，如藝文工作者則由文化部規畫協助方案，攤商部分，則可能由經濟部研擬協助計畫。

許銘春也說，目前編列300億元的特別預算將優先補助弱勢，2萬4000元以下就有133萬5000人，職業工會涵蓋率達6成5，排富後人數有118萬人左右，有投保的比率占97.2%，沒加保的只有2.8%，整體來看，以投保與否作為補助條件的涵蓋率足夠。