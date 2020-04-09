宅經濟記憶體齊揚！Switch拉貨旺宏3月營收創高　十銓創同期次高

▲旺宏今日開盤續強，盤中收斂。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

疫情發威宅經濟概念一枝獨秀，記憶體類股3月繳出亮眼營收。旺宏（2337）3月營收38.82億元創歷史新高，威剛（3260）逾28.58億元，創近20個月單月新高，十銓（4967）6.66億元創歷年同期次高。

受惠遠距工作與宅經濟效應，任天堂供應商旺宏3月合併營收為38.82億元，為歷史同期新高，月增39.8%，年增97.6%。累計今年1月至3月合併營收為94.15億元，與2019年同期新台幣60.29億元相較增加56.2%，亦為歷史同期新高。

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旺宏繼昨日交易爆量達14.7萬張、股價一躍至年線之上，今（9）日開盤續強，最高來到32.6元，隨後收斂至31.35元，小跌1%、站穩年線。

旺宏為任天堂遊戲機ROM獨家供應商，近期因Switch遊戲機銷售及旗下遊戲《動物森友會》十天內大賣260萬套，拉抬旺宏3月營收爆發；遠距應用也帶動RON Flash出貨。

記憶體模組十銓3月營收6.66億元，較2019年同期成長7.29%，較2月成長50.86%，為歷年同期次高。受惠於復工庫存回補、抗疫宅經濟、資料中心伺服器相關商機等因素，讓SSD、電競全系列產品出貨量較去年同期成長近三至六成。

威剛3月營收達28.58億元，月增16.8%、年增25.96%，創近20個月單月新高，累計第一季營收達71.85億元，較去年同期成長12.13%。DRAM產品及固態硬碟（SSD）銷售於第一季呈現逐月上揚為主要動能。

威剛指出，中國大陸在疫情高峰期過後，需求已於3月下旬穩步回溫；歐洲及美、加等地則因疫情先後增溫，實體經濟活動暫時出現延滯狀態，以目前的發展態勢推估疫情高點在4月、5月出現後，歐、美等地實體通路需求可望相繼於下半年回溫。由於總體經濟活動受到疫情干擾，體質較弱的民間企業近期可能面臨資金斷鏈問題，威剛在後續接單篩選上也傾向嚴格控管，以健全應收帳款品質。

華邦電（2344）也同樣受惠遠距辦公及相關應用帶動業績，3月營收含新唐子公司達41.41億元，月增11.15%，年增10.89%；累計1到3月合併營收為115.49億元，較去年同期增加6.08%。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，肺炎疫情大流行，造成全球約一半人口遭到禁足，AI人工智慧技術適時發揮功效，提供遠距工作、線上教學、網路購物、數位支付、無人物流、雲端醫療等服務，如同2003年SARS事件促使電子商務迅猛發展、2008年金融海嘯讓共享經濟崛起，陳世杰認為，因疫情擴散，AI服務可望進入主流市場邁向成長爆發期。

▼《集合啦！動物森友會》十天大賣260萬套。（圖／資料照）