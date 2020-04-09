口罩寄國外申請網站塞爆　國貿局：郵局現場填表也很快

▲國內口罩日產能站上1500萬片，政府開放民眾9日起可寄送口罩給海外二親等以內親人。（圖／記者周宸亘攝）

記者林淑慧／台北報導

中央疫情指揮中心宣佈自今（9）日上午九時起開放民眾寄送口罩給海外二親等以內親人，民眾須先上國貿局網站申請輸出許可證，不過網站因大量人流湧入而塞爆，官員建議民眾稍晚再上網，或到郵局臨櫃填表再寄送。

為照顧在國外工作或就業的我國國人，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前宣布自4月9日起，開放民眾寄送口罩至海外，對象限制為寄件人的配偶或二親等內的親屬，收件人每2個月最多可收到30片；寄件人每2個月最多也可寄送30片。

請繼續往下閱讀...

經濟部國貿局表示，申請輸出許可證的專屬網站因頻寬而塞車，目前持續排除問題中，建議民眾等一、二個小時後再上網申請，也可先至郵局臨櫃填表再寄送；另也提醒民眾，同一寄件人與收件人以寄送30片口罩為上限，超過額度將有刑責，提醒民眾不要因小失大。

在郵局辦理方面，官員指出，寄件人將貨品交寄各地郵局，應告知輸出許可證號碼或身分證統一編號，各地郵局人員登入本局「口罩輸出許可證申請系統」查驗屬實後，將列印輸出許可證標籤黏貼於郵包上，即完成寄送手續。