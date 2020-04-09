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貿發局推春季網上採購展　助香港中小企「疫」流而上接新訂單

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▲▼港貿易局提供線上展覽助中小企業。（圖／貿發局提供）

▲港貿易局提供線上展覽助中小企業。（圖／貿發局提供）

財經中心／台北報導

新型冠狀病毒全球大流行影響商業活動及供應鏈，迄今世界各地數以百計的展覽活動延期或取消，令廠商及出口商錯失推廣業務的黃金機會。國際展覽業協會(UFI)指出，至少價值1,450億美元的買賣合約因而未能簽訂。香港貿易發展局適時推出新推廣平台、新優惠和新的中小企支援服務，助港商在「疫」境中找商機。

香港貿發局總裁方舜文說：「我們舉辦一系列『網上直播研討會』(Webinar)，以及『網上展覽會』，協助企業掌握電子商貿的機遇，克服疫情帶來的營商挑戰；同時，我們提供結合實體展覽和網上推廣的O2O套餐，讓港商享有雙重機會找新客源、接新訂單。

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此外，貿發局亦推出了『T-box升級轉型計劃』，提供顧問服務、建立商脈的機會，助中小企增強競爭力及拓展業務。」

方舜文指香港貿發局於4月1日率先推出為期一個月的「貿發網採購」春季網上採購展，讓港商在傳統採購旺季中與全球買家保持聯繫，繼續拓展各個成熟及新興市場。她說：「『貿發網採購』(sourcing.hktdc.com) 屢獲國際奬項，現有約13萬家優質供應商和200萬名國際買家，每年建立超過2,400萬商貿聯繫。所有供應商均經過第三方認證機構核實驗證，大大提高了買家的採購信心。」

「貿發網採購」春季網上採購展除了為現有用戶締造商機外，亦希望吸引更多活躍於網絡的買家參與，為港商爭取更多訂單。香港貿發局將通過其設於全球50個主要商業城市的辦事處網絡，向各地商界及持份者推廣春季網上採購展，亦會廣邀全球各地買家參與，包括以往曾來港的買家團、VIP買家等。

為達到更佳的商貿配對效果，春季網上採購展將分為「科技：燈飾及電子」、「禮品及家品」、「生活時尚」及「時裝美容」四大主題，涵蓋燈飾、建築及五金、電子、電腦配件；家品、禮品、玩具、嬰兒用品、文具；珠寶、鐘表、眼鏡；時尚飾物、服裝、健康及美容產品等33種產品。

香港貿發局亦會根據各地買家的採購需要，每星期於不同網絡渠道 (例如社交媒體、網絡廣告、電子郵件等) 發送個人化的產品推介，讓買賣雙方更快速達成採購協議。

▼港貿易局提供線上展覽助中小企業。（圖／貿發局提供）

▲▼港貿易局提供線上展覽助中小企業。（圖／貿發局提供）
疫情下，網購生意不跌反升，港商如能掌握網上推廣技巧，亦有機會成為贏家。為此，香港貿發局從裝備及實戰兩方面入手，協助中小企拓展電子商貿業務。

方舜文表示，香港貿發局剛推出一系列免費的「網上電子商貿精讀班」，邀得Google等跨國企業的代表以網上直播方式(Webinar)，由淺入深地從多角度剖析網上推廣的竅門，包括用搜尋器增加曝光率、全渠道營銷技巧、提升網頁設計吸引力、接網上訂單注意事項等，為中小企提供實用資訊，打好基礎發展電子商貿。另外，該局將舉辦「MarketingPulse」系列網上研討會，協助業界建立品牌和探討創新營銷的方法。

至於實戰方面，O2O已成趨勢，香港貿發局推出多種結合網上推廣和展覽的宣傳計劃，讓港商在展會現場陳列產品，同時在網上進行推廣，方舜文表示：「這無形中把展期延長，讓企業接觸到更多買家，增加接單機會。」在香港特區政府資助下，港商可以免費使用入門計劃，或半價使用更全面的服務。

她說：「我們期望這一系列網上推廣措施加上之後舉行的實體展覽，可以相輔相承，發揮最大協同效益，助中小企全方位推廣產品，爭取新訂單。」她更表示，香港貿發局將於7月25至28日舉行滙聚九項展覽的「夏季採購匯」，提供一站式跨行業採購平台，讓全球買家補充庫存；亦正研究在展覽會上試推O2O 商貿配對服務，協助未能來港的海外買家預先選定目標參展商、並安排買家與參展商在展覽期間以視像會議形式洽談生意。

此外，香港貿發局推出了為期三個月、費用全免的「T-box升級轉型計劃」，因應中小企在品牌管理、電子商貿、開拓新市場及轉移生產基地四方面的需要，提供顧問諮詢和市場資訊，參與計劃的企業亦可以用優惠價參與該局不同的活動。顧問諮詢範圍涵蓋知識產權、出口信貸管理及融資方法、商貿法律、信用證運作、產品設計、市場營銷及授權、政府法規、報關及稅務，以及中國內地、中東、非洲、東南亞的市場概況等。

香港貿發局亦一直致力培育初創企業，今年6月舉行新一屆的「創業快綫」受惠名額將加倍，由10家增至20家，並加強商貿配對及推廣支援，協助他們開拓市場及募集資金。該局稍後時間亦會為初創企業提供網上推廣服務「免費試用」方案，協助他們通過「貿發網採購」平台，擴展買家及夥伴網絡。

方舜文說：「貿發局將會繼續緊守崗位，協助港商克服營商挑戰。疫情過後，我們將着力重建國際社會對香港的信心，與特區政府及各夥伴機構合作，在成熟及新興市場舉辦大型活動，推廣香港作為全球投資商業樞紐，同時亦會協助中小企捕捉環球商機。」該局亦會組織商界高層考察團開拓新市場，強調香港作為全球商業樞紐的角色。

另外，香港貿發局將對個別工業園區進行研究，並組織考察團到訪東盟，探索遷廠及投資機遇。該局亦會進一步優化「時尚潮流˙魅力香港」 (In Style˙Hong Kong)推廣活動，藉以宣傳香港作為雙向商業及投資樞紐的優勢，又會舉行一連串推廣計劃，協助港商開拓東盟零售市場。

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