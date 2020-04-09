攔查贓車竊嫌拒捕撞警逃逸　「還是太緊張！」自撞落網

▲台南市警三分局海南派出所員警，攔查失竊車輛，李姓竊嫌拒捕，衝撞員警後逃逸，李嫌最後因自撞遭警方攔逮捕，警方起獲毒品、針筒與竊車工具。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局海南派出所員警，4月7日凌晨2時許，循線於北區查獲失竊車輛，在攔查過程中45歲李姓竊嫌拒捕，衝撞員警後逃逸，李嫌最後因自撞遭警方攔逮捕，警方起獲毒品、針筒與竊車工具，全案偵訊後將李嫌以毒品危、妨害公務與竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

三分局海南所警員戴常敬、劉奕廷於7日凌晨2時許，循線在北區免費停車場發現高雄市通報失竊自小貨車，並發現李姓竊嫌在車上呼呼大睡，員警上前盤查時，李嫌竟發動車輛企圖逃逸，戴員見情況急迫破窗控制，李嫌仍無視員警掏槍制止，踩油門衝撞員警，造成員警受傷後加速逃逸。

李嫌在深夜與警方上演追逐戲碼，警方為確保其他車輛安全，以尾隨方式，並通報攔截圍捕，最後李嫌因無路可逃，在北區北門路與實踐街口自撞標誌桿與盆栽後，遭警方攔停，警方查獲螺絲起子數把、針筒2支與一級毒品海洛因（重0.24公克），並於訊後將李嫌以毒品危害防制條例、妨害公務與竊盜罪移送臺南地檢署偵辦。

台南市警局長周幼偉在第一時間知道員警因公受傷，立即派警政監黃光榮代表警察局至海南派出所慰問受傷員警，並肯定同仁英勇緝捕犯嫌。

▲台南市警局表揚警員戴常敬（左三）、警員劉奕廷（右二）。

第三分局表示，本案感謝第二分局及第五分局支援攔截圍捕工作，另外目前全國雖以防疫工作為重，但警方對於治安仍不會打折，會力求治安平穩，積極防範犯罪發生，並持續積極打擊各類犯罪，維護民眾安全的生活環境。

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