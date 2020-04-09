240家藥局提出「停止販售口罩」　藥師公會曝原因！

▲口罩實名制至今已兩個月，不少藥師仍站在第一線服務。（圖／記者簡仲豪攝）

記者趙于婷／台北報導

口罩實名制從藥局開賣至今已經第二個月，藥師們仍堅持站在第一線協助販售，但現在傳出有藥局提出「停止販售口罩」的要求，對此，藥師公會全國聯合會發言人黃彥儒說，的確有240家藥局提出停止販售，不過藥師本身都非常願意幫忙，但礙於一些個人因素，包括本身是1人藥局、年紀年長、懷孕、家庭因素等，無法長時間固定提供服務。

全台共有6278間藥局協助販售口罩實名制，每個藥局開賣時間不同，但全力配合中央流行疫情指揮中心相關政策，今（9）日是14天領9片的第一天，一早藥局也出現排隊人潮。黃彥儒說，口罩實名制至今2個多月，很多第一線藥師都有正反面反應，有些反應民眾不理性，但有些則是反應受到很多民眾的暖心打氣。

請繼續往下閱讀...

而對於有藥局提出停止販售口罩一事，黃彥儒表示，的確有240家提出，但都是因為個人因素，有些是藥師本身身體有疾病史，有些是1人藥局且藥師年紀年長，有些則是懷孕和家庭需要照顧。但他說，藥師都是忍痛才下這個決定，不少藥師本身狀況不允許，但仍堅持要在第一線販售，但公會也都會評估藥師本身狀況，必要時也會協助鼓勵藥師不要硬撐，有那個心就很棒了。而提出停止販售的藥局，公會會協助行文到食藥署，食藥署會核定。

另外，實名制2.0開始後，也協助分散一些年輕客群。黃彥儒提到，因為多數年長族群不那麼熟悉網路操作，所以都還是有許多年長族群會到藥局排隊，但接下是兩週後才能做下一次購買，相信時間拉長，藥師們也有比較多的喘息時間，現在也有不少藥師反應不理性的民眾減少，甚至很多民眾還會買咖啡、小朋友會寫卡片道謝，這些都是藥師繼續服務的動力。