兆豐銀配合紓困不力　是「貴族銀行」？ 董座張兆順喊冤

▲兆豐銀行董事長張兆順（右二）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊到經濟、各行各業的營業，公股銀的紓困也成了各企業的「救命丹」。不過，各立委也質疑，公股銀在紓困方面不力，國民黨立委賴士葆更質疑，兆豐銀到6日為止只有受理申請家數26件，但是核准也只有4件。

兆豐銀董事長張兆順表示，因為兆豐銀的客戶以大企業為多，中小企業只有1萬2000多家，甚至不到三商銀的一半，在兆豐銀有380萬家客戶中，中小企業占比確實低，主要是因為銀行屬性不同。

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但是也遭到賴士葆質疑，兆豐銀是「貴族銀行」？張兆順回應，主要以外匯作為專長，不是不配合政府，現在針對客戶的紓困申請案，很快就會受理。

財政部與九大公股銀行今（9）日到立法院財政委員會接受質詢。立委們也關心公股銀行辦理紓困方案的情形。根據財政部的統計，至4月6日止，公股銀行配合各部會紓困方案，受理件數為1592件、金額218.29億元 ；但是只核准393件、金額46.11 億元，核准件數比率只有24%、金額21%。

公股銀自辦方案的部分，受理申請的件數有1667件，金額有512.55億元；但是核准的1260件，金額為224.77億元，核准的金額也未達一半。

公股銀辦理紓困貸款 駁回率僅0.3%

民眾黨立委蔡壁如也講到一個故事，就是有一個個人工作室想要跟銀行紓困，結果排隊已經排到650萬號，對於這種小微企業來說，銀行的紓困簡直是遙不可及。

蘇建榮表示，各部會的紓困方案會比較晚出來，但是公股銀自辦紓困1月就已經推出，而且公股銀當中有台灣中小企銀（台企銀）是中小企業的專業銀行，該行對中小企業也相當重視，可以協助各中小企業。

雖然委員質疑，中小企業的核准率低，但是蘇建榮強調，公股銀自辦理紓困以來，駁回率更低，平均只有0.3%，顯示銀行很積極協助，蘇建榮表示，會督促公股銀加快速度，協助企業度過疫情難關。