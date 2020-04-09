口罩寄給國外二親等今天開跑　經濟部十大QA一次看

▲國內口罩日產能站上1500萬片，政府開放民眾今天起可寄送口罩給海外二親等以內親人。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

國內口罩日產能本周站上1500萬片，中央疫情指揮中心宣佈自今（9）日上午九時起開放民眾寄送口罩給海外二親等以內親人，經濟部政務次長王美花表示寄件人須先申請輸出許可證，同一寄件人以寄送30片口罩為上限，超過額度將有刑責，提醒民眾不要因小失大。

王美花表示，可寄出國的口罩種類，包括醫療口罩、活性碳及N95等都可以寄送，但全部不分品項上限總計30片，針對不少民眾並不清楚寄送流程該如何進行，以及輸出許可證如何申請，經濟部國貿局也列出十大問答詳解，供民眾參考：

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Q1.親等判定方式（戶籍謄本、身分證）?誰判定?

A1.政府會根據戶政系統，查核寄件人與收件人的親等關係；另外，出入境資料可以辨識收件人是否在國外，政府會做好相關管理工作。

Q2.收件人或是寄件人是否須具台灣國籍及是否需有健保身分？

A2.收件人及寄件人必須具中華民國國籍。

Q3.30片是針對收件人或寄件人？

A3.收件人及寄件人每2個月均只能30片。即收件人每2個月僅能收到30片；寄件人則每2個月只能寄送30片。

Q4.寄送日期？

A4.109年4月9日起。

Q5.寄送方式？

A5.透過郵局或快遞公司。

▲政府開放民眾今天起可寄送口罩給海外二等親，經濟部國貿局提供寄送流程圖供民眾參考。（圖／經濟部提供）

Q6.二親等包括那些？

A6.

（1）本人之祖父母、外祖父母、父母、兄弟姊妹及其配偶、子女及其配偶、孫子女及其配偶、外孫子女及其配偶。

（2）配偶之祖父母、外祖父母、父母、兄弟姊妹及其配偶、配偶與其前配偶所生之子女及其配偶、孫子女及其配偶、外孫子女及其配偶。

Q7.寄送口罩程序是什麼？

A7.目前免出口報關、由寄件人上網申請輸出許可證、民眾持口罩、輸出許可證號碼及寄送所需文件等到郵局或快遞公司寄送。

Q8.如何申請輸出許可證？

A8. 4月9日9時起寄件人登入經濟部貿易局所設專屬網站https://emaskep.trade.gov.tw；須填寫寄件人及收件人姓名、身分證字號、雙方親屬關係、寄件人手機號碼(接收許可證號碼)、口罩數量（30片以內）及金額等資料。

Q9.寄送口罩可包括N95、布口罩與口罩套嗎？

A9.寄送的口罩包括醫療口罩、活性碳及N95等，全部總計30片。布口罩與口罩套不在此限。

Q10.30片口罩去哪裡領？

A10.寄送口罩的可以是實名制領的、家裡原有的等。