　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

口罩寄給國外二親等今天開跑　經濟部十大QA一次看

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國內口罩日產能站上1500萬片，政府開放民眾明天起可寄送口罩給海外二親等以內親人。（圖／記者湯興漢攝）

▲國內口罩日產能站上1500萬片，政府開放民眾今天起可寄送口罩給海外二親等以內親人。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

國內口罩日產能本周站上1500萬片，中央疫情指揮中心宣佈自今（9）日上午九時起開放民眾寄送口罩給海外二親等以內親人，經濟部政務次長王美花表示寄件人須先申請輸出許可證，同一寄件人以寄送30片口罩為上限，超過額度將有刑責，提醒民眾不要因小失大。

王美花表示，可寄出國的口罩種類，包括醫療口罩、活性碳及N95等都可以寄送，但全部不分品項上限總計30片，針對不少民眾並不清楚寄送流程該如何進行，以及輸出許可證如何申請，經濟部國貿局也列出十大問答詳解，供民眾參考：

請繼續往下閱讀...

Q1.親等判定方式（戶籍謄本、身分證）?誰判定?
A1.政府會根據戶政系統，查核寄件人與收件人的親等關係；另外，出入境資料可以辨識收件人是否在國外，政府會做好相關管理工作。

Q2.收件人或是寄件人是否須具台灣國籍及是否需有健保身分？
A2.收件人及寄件人必須具中華民國國籍。

Q3.30片是針對收件人或寄件人？
A3.收件人及寄件人每2個月均只能30片。即收件人每2個月僅能收到30片；寄件人則每2個月只能寄送30片。

Q4.寄送日期？
A4.109年4月9日起。

Q5.寄送方式？
A5.透過郵局或快遞公司。

▲政府開放民眾今天起可寄送口罩給海外二等親，經濟部國貿局提供寄送流程圖供民眾參考。（圖／經濟部提供）

▲政府開放民眾今天起可寄送口罩給海外二等親，經濟部國貿局提供寄送流程圖供民眾參考。（圖／經濟部提供）

Q6.二親等包括那些？
A6.
（1）本人之祖父母、外祖父母、父母、兄弟姊妹及其配偶、子女及其配偶、孫子女及其配偶、外孫子女及其配偶。
（2）配偶之祖父母、外祖父母、父母、兄弟姊妹及其配偶、配偶與其前配偶所生之子女及其配偶、孫子女及其配偶、外孫子女及其配偶。

Q7.寄送口罩程序是什麼？
A7.目前免出口報關、由寄件人上網申請輸出許可證、民眾持口罩、輸出許可證號碼及寄送所需文件等到郵局或快遞公司寄送。

Q8.如何申請輸出許可證？
A8. 4月9日9時起寄件人登入經濟部貿易局所設專屬網站https://emaskep.trade.gov.tw；須填寫寄件人及收件人姓名、身分證字號、雙方親屬關係、寄件人手機號碼(接收許可證號碼)、口罩數量（30片以內）及金額等資料。

Q9.寄送口罩可包括N95、布口罩與口罩套嗎？
A9.寄送的口罩包括醫療口罩、活性碳及N95等，全部總計30片。布口罩與口罩套不在此限。

Q10.30片口罩去哪裡領？
A10.寄送口罩的可以是實名制領的、家裡原有的等。

ET快訊
快訊／外交部第二波援助捐600萬片口罩！給歐盟、拉美、新南向
台灣長期照顧譚德塞家鄉！3月才幫衣索比亞交換生解決145萬醫
譚德塞扯台灣「種族歧視黑人」　阿滴173字罕見暴怒：到底在公
北市知名酒店女公關傳確診　公司大消毒…宣布店休至4/22
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

川普邀產油國談減產　專家預估下周汽柴油擬上漲0.7元

被封「最毒班機」太沈重　華航發出近千字公開聲明說原委

不敵疫情！台灣高鐵宣佈下修每股現金股利為1.21元

補助餐飲業1.5萬上架外送平台　經濟部：10日公告平台名單

「疫」軍突起　日本生吐司來台搶攻600億烘焙商機

柯P喊口罩應1天1片　經長「順時中」：自曝假日電鍋蒸「省省用」

口罩產能衝1700萬片、N95新機月底上線　曾銘宗：政府應每日公開產能

口罩明天開放寄出國　申請網址底加「流程一次看」

發現金振興經濟？沈榮津：酷碰券更能帶動四倍消費效果

國營事業土地及不動產租金擬調降二成　經濟部長回應了

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

女兒「手繪可愛插圖」介紹新冠病毒 中研院長中文配音！網大讚：超詳細

韓營遞狀聲請「終止韓國瑜罷免案」！王淺秋：Wecare博歹筊，賭輸就翻桌

Amber害羞重現f(x)《Hot Summer》　看到11年前的自己：歐買尬我在幹嘛！

現成紙箱「對半切一刀」再利用　輕拉重組就變狹長包裝費省起來

氣炸鍋「蒸口罩」差點燒立法院 葉毓蘭糗認：對不起理化老師...

貿發局推春季網上採購展　助香港中小企「疫」流而上接新訂單

工研院發表「熱影像體溫異常偵測技術」　科技防疫導入台北、澎湖

兆豐銀配合紓困不力　是「貴族銀行」？ 董座張兆順喊冤

口罩寄給國外二親等今天開跑　經濟部十大QA一次看

疫情迫使企業數位化　企業徵才型態改變這職業最夯

國光生技3月營收月增12.6%　今年力拚轉虧為盈

近130萬家中小企業沒跟銀行貸款　立委批7000億紓困「杯水車薪」

地方租金減半　國有地租金只減兩成是「鐵公雞」？　財長：施行期間不同

立委呼籲發租金補貼助勞工　勞長許銘春：目前並未考慮

各國搶尋藥物救疫情　醫療保健類股中長線看好

行政院反擊譚德塞指控「毫無根據」：儘管台灣被WHO放棄也不可能種族歧視！

貿發局推春季網上採購展　助香港中小企「疫」流而上接新訂單

泰山經營權之爭放一旁！前董座詹岳霖　砸億元買中山區豪宅

快訊／外交部第二波口罩援助　捐600萬片給歐盟、拉美、新南向國家

攔查贓車竊嫌拒捕撞警逃逸　「還是太緊張！」自撞落網

過度興奮睡不好！醫曝睡前2小時「激烈運動」影響睡眠：可溫水淋浴

240家藥局提出「停止販售口罩」　藥師公會曝原因！

蘋果更新watchOS 6.2.1　修復FaceTime錯誤

因應東奧延期　田徑世錦賽延到2022年7月

女手機遺落慌忙找尋　好心民眾拾交…警積極協助認領

王思佳「胸口下滑」兩點走光！　乳暈看光光...全場看傻啦

財經熱門新聞

7年級上班族「超前部署」　如今每月自主加薪8萬元

勞保退休金申請後何時入帳？　勞保局一次說清楚

獨／郭台銘近兩周坐鎮頂埔廠　牽線開發「呼吸器2.0」布局全球防疫產線

影／美股台股雙雙翻紅　逃命波？真反彈？

小頭家營業稅　已減少1.9億元

口罩明天開放寄出國　申請網址底加「流程一次看」

十年獲利一次提列全燒光　嚴陳莉蓮止血裕隆內幕

1.5兆紓困！低薪族領3萬　百萬人受惠

取消台股禁空令？顧立雄要看2指標

1.05兆救經濟　勞動部紓困2.0一張表看懂！

川普邀產油國談減產　專家預估下周汽柴油擬上漲0.7元

國安基金績效　財長：不以賺錢為目的

不敵疫情！台灣高鐵宣佈下修每股現金股利為1.21元

被封「最毒班機」太沈重　華航發出近千字公開聲明說原委

更多熱門

相關新聞

想領9片　永和藥局舊口罩還有剩

想領9片　永和藥局舊口罩還有剩

從今（4/9）天開始，口罩實名制調整為成人口罩14天可領9片，各地藥局都出現排隊人潮，永和一家藥局早上6點就有人開始排隊。不過藥局透露，可能是「想要領9片」預期心理，前幾天配送的口罩（3片1份）都有剩，於是把剩下3片一包的口罩一併在今天一起販售。

國光生技3月營收月增12.6%　今年力拚轉虧為盈

國光生技3月營收月增12.6%　今年力拚轉虧為盈

超商不用排！3分鐘9片口罩到手

超商不用排！3分鐘9片口罩到手

LV全白口罩曝光！投入支援醫療前線

LV全白口罩曝光！投入支援醫療前線

130萬中小企業沒跟銀行往來　立委批紓困杯水車薪

130萬中小企業沒跟銀行往來　立委批紓困杯水車薪

關鍵字：

武漢肺炎新冠肺炎經濟部口罩

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

傳台北酒店女公關確診！衛生局上門傻眼

譚德塞WHO記者會首度公開點名台灣

快訊／譚德塞痛罵台灣3分鐘　外交部700字反擊要求道歉

疫情哪國最安全？「榜首」旁皆為重災區

4款新iPhone規格、售價曝光

才確診4天　她懷孕8個月急剖腹「隔天死亡」

一覺醒來！盜版網pttplay、小鴨影音、momovod也關了

沒了F4光環　朱孝天「結婚請不動人」

美女主播報新聞…「白色塗鴉衣」網看傻：沒穿吧

50萬有找！TOYOTA微型車特仕版

又失蹤了！女子居家檢疫落跑...100萬繳不出　執行署下重招了

領口罩「3個都沒耳帶」　網狂賀：這超好戴

酒店公關驚傳是確診案例　北市府要求酒店進行大消毒

「楓林網」2主持人身分曝！台大碩士畢年收破2千萬

美議員提案　同時出現兩個中國

更多

最夯影音

更多
夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看

夫管嚴！老婆要帶「無袖背心」出國玩　吳尊傻眼太露：妳現在穿給我看
10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

10歲童寫信寄口罩「保護部長」 陳時中感動笑回：台灣人很有心

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

高雄男上公車拒戴口罩吼：沒屁用 嗆「盡量叫警察」被霸氣司機攆下車

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

勤洗手！PIKO太郎改編神曲《PPAP》 推出「防疫版」超洗腦：為和平祈禱

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

全球破141萬確診！川普譙WHO 拿美國經費卻「以大陸為中心」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面