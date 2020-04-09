疫情迫使企業數位化　企業徵才型態改變這職業最夯

▲居家辦公夯，資安工程師再度獲得求才市場關注。（圖／pixabay）

記者余弦妙／台北報導

大規模在家工作WFH（work from home）已徹底改變企業營運模式和職場生態，104人力銀行總經理黃于純觀察到，企業徵才重新洗牌，後疫情時代，傳統面試也將轉為遠端面試，企業數位化強勢上路，不論什麼世代的上班族皆需擁抱或被迫使用數位化或遠端工具，再加上公司與員工、主管與部屬之間，皆進入「新信任關係」。

WFH能否順利？104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄提出「四大原則」，確保在家工作順利進行。一、不用公共場所網路，不在公共場所開會，確保公司資訊安全。二、通訊軟體、電話暢通，確保客戶和主管找得到人。三、建立工作日誌，展現工作紀律，建立與客戶和主管的信賴關係。四、避免通訊軟體訊息過於簡化，建議溝通結束後，再度確認是否清楚理解。

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104人理銀行指出，企業徵才重新洗牌，遠端面試暫代傳統面試，截至目前為止，104人力銀行線上工作數59.7萬個。黃于純觀察疫情期間的短期近月表現，以疫情直接衝擊的住宿餐飲、休閒旅遊、大眾傳播工作數減幅較大，月減一到兩成不等。

但金融業受惠於電商金融支付暢旺，工作數不減反增11.3%，電子資訊/軟體/半導體、以及醫療保健環境衛生的工作數相對抗跌，減幅在5%之內。防疫期間，愈來愈多徵才企業也將改用遠端視訊進行面試。

愈來愈多企業啟動大規模在家上班，啟動大量的數位化工具與機制，資安思維更加重要，如何確保遠端模式下，包括內外部會議與員工的工作狀態不洩露、不竊取公司機密，確保遠端上班機制不會成為資安防護的破口，又要能兼顧工作的效率，考驗執行長、資訊長、資安長的應變能力，也挑戰資安工程師的防駭能力。

黃于純表示，《104職務白皮書》 中「十大熱門職缺」，資安工程師的市場需求五年增幅達180%、排名第八，2019年平均每個月有910個工作機會。

「在家上班」並非新詞，但全球企業大規模且同步實施卻是空前。鍾文雄觀察到，保護隔離、優缺並列。優點是，減少員工傳染風險、節省員工交通時間、取消會議及外訪反而提高工作效率、節約公司水電負擔等；缺點是，資安風險升高、複雜案件的溝通難度升高、員工紀律受到考驗等。他提出四大原則，有助企業順利推動在家上班。