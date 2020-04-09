國光生技3月營收月增12.6%　今年力拚轉虧為盈

▲國光生技疫苗廠。（圖／記者徐斌慎攝）

記者姚惠茹／台北報導

國光生技（4142）今（9）日公告3月自結營收517萬元，月增12.6%，年減79.5%；累積首季自結營收3.67億元，較去年第一季營收0.6億元，成長幅度達509%。

國光生技表示，目前原有針劑充填產線配合第二條無菌針劑充填線的建置調整已進入尾聲，原產線產能預計將在第2季原定歲修計劃後完全恢復運作，接下來將開始依照今年的生產排程及訂單，以最佳的生產效能迎接下半年的傳統旺季。

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國光生技指出，產線擴充調整及歲修之餘，國光生技身為防疫國家隊成員，也將大量的研發資源及人力投入新冠病毒疫苗的開發，候選疫苗即將進入動物實驗，研發團隊全力以赴，與全球頂尖的研究團隊併肩抗疫，以期新冠疫苗能盡速問世，提供國人防疫保障。

國光生技日前公布2019年全年財報，累計營收約13億元，營業毛利1.67億，毛利率較前一年度由負轉正為12.89%，唯受年底提列存貨損失及2019年第4季四價流感疫苗的3.57億訂單遞延至今年第1季影響，致去年全年仍為虧損，EPS -0.9元。

法人預估，國光生技第二條無菌針劑充填線預計明年第3季量產，因此今年仍受限於產能瓶頸，但整體訂單仍較去年成長，營收基本盤與去年度相當，年初的遞延出貨及新增的泰國流感疫苗市場將成為今年度營收的新動能，並在營收及毛利率雙雙成長下，可望扭轉自2011年以來的虧損局面。