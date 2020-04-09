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社交距離好重要！無症狀「超級傳播者」狂和朋友聚餐　害16人確診3人身亡

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▲▼新冠肺炎,COVID-19,芝加哥,醫院。（圖／路透社）

▲當局疑似找到芝加哥一名超級傳播者。（圖／示意圖，與本新聞無關／路透社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散至美國各地，美國疾病與預防中心近來公布的一項調查中，可能找到造成伊利諾伊州庫克郡(Cook)疫情傳播的超級傳播者，該名男子曾參加過喪禮、生日派對、朋友聚餐等社交聚會，造成約16人被傳染確診，其中3人死亡。

這項研究8日發表於當局「發病與死亡率週報」中，追蹤到芝加哥一名超級傳播者，他在伊利諾伊州當局宣布禁足令前，曾參加過多個社交聚會場合，導致16名年齡為5至86歲的民眾感染病毒，其中10人為直接接觸所造成的傳染，後來那10人再將病毒傳染給其他親友，最後3人身亡。

調查中指出，男子雖然曾有輕症症狀，沒去就醫的他完全不知道自己是帶原者，從別州回到當地後，2月下旬曾參加過一名親友的喪禮，並在該場合與許多親友擁抱並餐敘，且在喪禮前一天曾和其中一名死者和對方家人一同聚餐3小時，結果6天後身邊便有4人出現新冠肺炎症狀。

喪禮後幾天，這名男子又去參加朋友生日聚會，聚會結束後7天，便有7名曾參加該活動的人出現症狀，後來其中2人確診身亡。疾病預防與控制中心警告，有鑑於許多感染者是無症狀患者而沒有接受病毒檢測，因此病毒的傳播程度可能遠遠超過實際被測出的數字，此案例顯出民眾遵守社交距離的重要性。

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