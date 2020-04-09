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近130萬家中小企業沒跟銀行貸款　立委批7000億紓困「杯水車薪」

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▲▼立法院財政委員會 財政部長蘇建榮 金管會主委顧立雄 兆豐銀行董事長張兆順等公股銀行高層 立委賴士葆。（圖／記者屠惠剛攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

政府推出「紓困2.0」，共有7,000億元貸款額度，立委曾銘宗今（9）日認為，中小企業約近130萬家沒有與銀行往來，這樣的紓困是「杯水車薪、力道不足」。

立委曾銘宗在財委會質詢時表示，政府推動紓困2.0，一共7,000億元貸款額度，全面協助企業和勞工，預計年底銀行會有多少承作件數與金額？

請繼續往下閱讀...

金管會主委顧立雄指出，政府7,000億元的融資屬於超前部署，而央行轉融通2,000億元，若中小企業不夠用，則提供相對低的資金成本，也會比較有吸引力，以現行3,000億元（經濟部千億保方案、央行轉融通2,000億）規模足以因應，至於中大型企業則要看受疫情衝擊程度與資金調度的情形而定。

曾銘宗又問，中小企業多少家送信保？顧立雄說，根據統計結果，與金融機構往來的不到30萬家。

曾銘宗指出，目前台灣中小企業約146萬家，其中送信保的有11萬家，而在聯徵中心有紀錄的則約18萬家，換句話說，約130萬家中小企業沒有與銀行來往，質疑7,000億對他們沒幫助，這樣的紓困「杯水車薪、力道不足」。

顧立雄說明，現在增加信保能量，提供沒有與銀行往來的管道，以2月統計來看，預期這波金額會逐步增加，且現行額度200萬以下，信保基金提供9成保證，利率不到1%，就很有吸引力，所以中小企業跟銀行沒有來往，政府也都很願意幫忙。

根據統計，截至4月6日，全體銀行受理申請紓困的件數達2,322件、金額352億元，已核准510件、74億元。顧立雄說，每天都會呈現增加態勢，除了紓困外，也有銀行自辦，現在要關注讓「經濟保溫效果」，讓錢到真正需要的人手上，同時也有其他利息降低、利息補通、補助企業或勞工等方案，而貸款只是其中一項。

曾銘宗說，行政院稱只有10萬家企業受惠？顧立雄表示，不只10萬家，他認為紓困、振興等方案，加上各銀行自貸，這10萬家可以做為一個目標。

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