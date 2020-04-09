電玩成癮者「20年後樣貌」曝！駝背、凸肚、手指變形...網嚇：根本外星人

▲網路成癮已成時下流行的「文明病」。（圖／翻攝自pixabay）

實習記者崔子柔／綜合報導

近來遊戲開發商不僅加強電玩的視聽效果，也調整遊戲的幕後操作，使得遊戲愛好者更加沉迷其中。最近數據公司「OnlineCasino.ca」即針對電玩對人體影響進行研究，並模擬出成癮者20年後的模樣，「駝背、大凸肚」恐怖的外觀就像鐘樓怪人，嚇壞一票網友。

綜合外媒報導，據專家研究顯示，因疫情自我隔離使得玩家ON在線上的時間增長了19％。加拿大網站「OnlineCasino.ca」對此則做了一項實驗，針對電玩成癮者，模擬他們在20年後的人型，並將他命名為「麥可（Michael）」。

麥克的皮膚看上去非常蒼白，因為熬夜及長時間盯著螢幕，有著濃重的黑眼圈及一雙布滿血絲的眼睛；過度使用鍵盤、滑鼠的手也已經潰瘍至變形，且長期坐姿不良、久坐又缺乏運動，導致嚴重的駝背、腹凸，腳踝也腫脹得難以正常行走，更可怕的是，因長時間配戴耳機，麥可頭頂中間竟呈現凹陷狀態，模樣十分嚇人。

Grotesque model reveals what avid gamers could look like in 20 years' time https://t.co/taU0646FCr — Daily Mail Online (@MailOnline) April 7, 2020

▲麥可的恐怖外觀讓網友嚇壞。（圖／翻攝自推特／@MailOnline）

OnlineCasino.ca蒐集了全球各地電玩成癮者的症狀來模擬，該網站發言人表示，「每個人都可能會看到麥克，因為這是未來玩家的視覺外觀」，他並警告成癮的電玩玩家若再不改變生活方式，「那麼狂熱的遊戲玩家可能在未來二十年後成為這樣的外觀」。研究團隊表示，如果不想變成麥克，玩家就該定期伸展運動、保持良好飲食和水分。

麥克的模樣也引起網友熱議，紛紛留言，「這實在很嚇人」、「根本是外星人了吧」、「我馬上買了一個坐姿矯正器」、「不用模擬啊，現實上很多這樣的人」、「我現在長得就像這樣」。