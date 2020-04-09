快訊／日本愛知縣明自行宣布「緊急狀態」！　籲755萬縣民避免外出

▲ 東京進入緊急狀態，電車乘客紛紛戴上口罩。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

新冠肺炎（COVID-19）衝擊全球，日本首相安倍晉三7日對疫情最嚴重的東京7個一般行政區宣布緊急狀態。目前全日本病例數排名第5的愛知縣累計280例，知事大村秀章9日上午在記者會上宣布，由於確診人數持續增加，10日下午將自行宣布緊急狀態，要求縣民明起避免非必要外出，同時呼籲中央政府將愛知縣列入「緊急事態宣言」對象。

許多日本大型企業總部都設在愛知縣，包括汽車製造商豐田汽車（TOYOTA）。愛知縣人口約755萬人，首府名古屋人口則有220多萬人。

安倍7日宣布，東京7個都府縣進入緊急狀態，頓時掀起大批日本網友狂刷「跳過名古屋」關鍵字。名古屋所在的愛知縣截至9日累計280例確診，較已經宣布緊急狀態的埼玉縣、兵庫縣及福岡縣更高，死亡個案也持續攀升，卻未被政府列入。

經濟再生大臣西村康稔7日則在國會上對此表示，愛知縣病例增加速度較東京緩慢，感染途徑不明的個案比例也較低，因此沒有列入首波緊急狀態範圍。

《共同社》指出，發布緊急狀態後，當局將呼籲民眾避免外出，出外採購、就醫或通勤除外。違者無法依法處置，但政府可徵用私人土地和建築物，用於抗疫。