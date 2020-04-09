國安基金績效下周一全都露？　財長：從不以賺錢為目的

▲財政部長蘇建榮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳靜君／台北報導

國安基金下周一（13日）將召開例行委員會，主要的議題是討論第1季財報，有立委關心到底國安基金是賺錢？還是賠錢？財政部長蘇建榮表示「國安基金從不以賺錢為目的。」至於外界也關心，國安基金會不會藉此退場？蘇建榮也表示，尊重國安基金委員會的決議。

國安基金下周一要召開例行委員會，蘇建榮今日到立法院財政委員會接受質詢，國民黨立委關心國安基金的動向。而例會當中有兩大重要議題，其一是國安基金的第1季的財報；其二是國安基金是否該到退場的時機。

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國民黨立委曾銘宗問及，國安基金是否會公布執行的情形？是否已經進場了？蘇建榮表示，下周一確實會公布一些資訊，是否進場現在還不能說，但是是否退場他也尊重委員會的決議。

國民黨立委林德福也問及，國安基金護盤到底賺錢還是賠錢？有沒有可能賠錢？國安基金近期是否已經進場護盤？蘇建榮表示，國安基金「從來不以賺錢為目的」其成立的目的是以穩定金融為主，而雖然他個人是國安基金委員之一，不過執行秘書是財政部次長阮清華，所以蘇建榮本人也不知道進場的情形。

不過，過去的績效來看，除了國安基金初成立時有稍微賠一點錢外，其餘多是賺錢；這次授權進場也是「超前部署」，目前各國的新冠肺炎（COVID-19）疫情仍嚴重，國安基金先取的授權，隨時Stand by，如果股市發生重大、失序的情況，隨時都可以進場。

林德福問，是否可能加碼？蘇建榮回應，國安基金可投資額度就是5000億元，包含以公股股票質押2000億元、可向四大基金融資的3000億元。