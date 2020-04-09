採購中國200萬口罩到貨　芬蘭證實「不合醫用標準」：失望了

▲芬蘭向中國採購的首批口罩運抵赫爾辛基機場。芬蘭官員表示，全境每日需要大約50萬個外科口罩及5萬個防護型口罩。（圖／翻攝自推特@akpekonen）

記者詹雅婷／綜合報導

芬蘭向中國採購200多萬片外科手術用和防護型口罩，首批物資現已運抵赫爾辛基機場。只不過，官員8日證實，這批口罩沒有達到符合醫療環境下診治新冠肺炎患者的防護標準，並不適合在醫院內使用；衛生部常務秘書法希拉坦言，這有些令人失望。

法新社報導，芬蘭政府採購的口罩包含200萬片外科手術用口罩及23萬片防護型口罩，本周由芬蘭航空公司（Finnair）航班自中國廣州運往芬蘭首都。衛生與社會事務部長佩科寧（Aino-Kaisa Pekonen）7日透過推特分享首批口罩抵達機場的照片時提到，口罩在使用之前，會先行檢測。

只不過，官員8日證實，該批口罩不符合在醫療環境下診治新冠肺炎患者的防護標準。衛生部常務秘書法希拉（Kirsi Varhila）坦言，「這當然讓我們有些失望」，但口罩還是能在療養院、醫護人員家訪的時候使用。

其他歐洲國家似乎也遇到類似情況，西班牙、荷蘭、土耳其、澳洲都退回自中國採購的口罩。芬蘭物資準備業務主管官員洛內馬（Tomi Lounema）透露，中國口罩市場相當混亂，「價格持續飆升，必須迅速購買，提前付款。」但對此，中方表示，這是各國在採購之前沒有確實執行二次檢查。

芬蘭政府並未透露採購該批醫療物資的經費成本，但8日宣布，會額外撥出6億歐元來採購防物裝備，作為因應疫情影響的41億歐元救助計畫的一部分。此外，當局已與3間當地公司達成協議，自月底起，每日生產20萬個口罩。