獨／郭台銘近兩周坐鎮頂埔廠　牽線開發「呼吸器2.0」布局全球防疫產線

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，鴻海（2317）創辦人郭台銘牽線與美商醫療器材商美敦力 (Medtronic) 合作生產呼吸器，根據內部消息，郭台銘近兩周都坐鎮鴻海位在土城的頂埔廠，不僅促成開發「呼吸器2.0」，並布局全球防疫產線。

新冠肺炎全球確診突破140萬人，現在各國最缺的就是口罩、呼吸器、防護衣等必備醫療物資，而鴻海做為全世界最大的精密製造廠，從工業富聯在大陸生產口罩、鴻騰精密在台灣生產口罩、夏普在日本生產口罩，現在郭台銘又促成要在美國威州廠生產呼吸器，布局全球防疫產線已見雛形。

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根據內部消息指出，郭台銘近兩周都坐鎮鴻海位在土城的頂埔廠，不少員工近日都能在廠區外面看到郭台銘的專用座車，而且往往一整天都待在4樓會議室，其中3樓就是鴻海在台灣生產口罩所存放的倉庫，監督口罩生產情況，同時也聯繫全球布局防疫產線。

核心幕僚提到郭台銘自選後就積極參與健康產業，並持續關注全球新冠肺炎疫情的情況，綜合鴻海從疫情爆發之後，快速布防工業富聯在深圳龍華廠導入口罩生產線，並達到日產200萬片的產能目標，還自行組裝「口罩生產設備」，更規劃前進日本生產製造。

隨後鴻騰精密又在台灣架起口罩生產線，並獲得醫療器材許可，日產可達100萬片，而夏普則在日本獲得經產省提撥特別補助金，規劃在日本三重縣多氣郡多氣町工廠生產口罩，初期日產能15萬片，目標日產達50萬片，並已在3月底出貨。

現在更是在郭台銘的牽線之下，攜手美商醫療器材商美敦力 (Medtronic) 開發「呼吸器2.0」，並規劃在台灣和美國都能做到「在地生產、在地出貨」的模式，以解決各國醫療資源匱乏的問題，可以說一步步將鴻海打造成全球防疫的關鍵廠商，並一舉躍升為防疫概念股。