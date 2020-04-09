泰國禁潑水節活動「建議在家慶祝」　芭達雅宣布封城21天

▲泰國芭達雅（Pattaya）從9日下午2點起對外封閉21天。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，泰國截至8日為止，累計確診2369例。泰國文化部7日表示，為因應新冠肺炎疫情嚴峻，禁止舉辦任何形式的潑水節慶祝活動。另外，曼谷近郊的渡假勝地芭達雅（Pattaya）將從9日下午2點起對外封閉21天，非當地居民全面禁止進入芭達雅市。

綜合外媒報導，原本潑水節將於13至15日舉行，市民一般會與親友潑水慶祝，繼文化部上個月將潑水節延期後，4月7日再宣布禁止任何形式的慶祝活動；但為保持傳統習俗，文化部建議民眾在家進行潑水節的佛誕儀式，如果向長輩行禮送祝福時，則應保持1至2米的社交距離及配戴口罩。

▲泰國自3月26日起全國進入緊急狀態。（圖／路透）

另外，旅遊勝地芭達雅宣布從9日下午2時起封城，為期21日。根據封城令，當局將在陸路設置5個檢查站，檢查入城的市民及車輛；所有非當地居民或在該地工作人士，將一律禁止進入。

泰國自3月26日起全國進入緊急狀態，直到4月30日為止，政府將啟動一系列新的限制性措施，目前餐廳營業只開放外帶服務，按摩店、美容院、百貨公司、學校、SPA、托育中心等全數關閉中，違反規定的業者可刑罰不超過10萬泰銖（約新台幣9.8萬元）或不超過1年的有期徒刑。