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台股重返萬點取消禁空令？　顧立雄要觀察2大指標

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▲▼金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，衝擊全球金融市場，金管會3月祭出禁止平盤以下放空，不過如今台股重返萬點關卡之上，外界關注是否取消該限制，金管會主委顧立雄今（9）日表示，股市仍需要觀察，後續得看疫情控制程度與美股走勢共2指標。

金管會3月宣布，即日起當日收盤價跌幅達3.5%以上，隔天交易日不得以低於前一交易日收盤價放空，不過台股近期回穩，重返萬點大關，外界關注是否取消該禁令。

請繼續往下閱讀...

金管會主委顧立雄今天在財委會受訪時表示，目前股市較為樂觀，主要是各國採取社交距離措施，包括商店暫時歇業、人民不外出等，使得疫情稍有趨緩，但疫情是否能夠控制，以及後續遞延對經濟衝擊為何，民眾消費需求是否改變等都需觀察。

台股今天持續站穩萬點大關，是否取消平盤以下放空，顧立雄指出，「我們沒有全面禁止」，而是當日收盤價跌幅達3.5%做為限制，這是相對溫和的措施，就目前來看，若提前取消該禁令必須要有所觀察，以萬點作為心理關卡，也不過就昨天的事，因此會再觀察一陣子，也就是股市趨穩的情況。

至於取消禁止平盤以下放空的觀察指標，顧立雄說，短期對股市影響皆在疫情，因此是觀察重點之一，儘管台灣疫情相對穩住，中央疫情中心指揮官陳時中也說疫情要觀察到4月12日，而全世界疫情是否控制也仍需觀察，以及台股與美股連動相當深，美股震盪劇烈也得關注，所以「還得觀察幾天」。

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