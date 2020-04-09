30年來首見…抬頭「整座喜馬拉雅山」超清晰　網激動喊：還能看見星星

Coronavirus en India: bajó la contaminación y reapareció el Himalaya en el horizonte https://t.co/XXGB2YnFbW pic.twitter.com/cidkNZJYtf — LA NACION (@LANACION) April 8, 2020

記者張方瑀／綜合報導

印度總理莫迪（Narendra Modi）為了防堵新冠肺炎疫情，宣布採取21天的封閉措施。儘管這項措施讓幾乎所有工廠停工、數百萬人被迫失業，卻也讓印度的空氣品質獲得前所未有的改善，就連住在旁遮普省的居民，都能直接抬頭看見整座喜馬拉雅山，這也是該地30年來首次見到的奇景。

綜合外媒報導，印度旁遮普省（Punjab）賈朗達爾市（Jalandhar）的居民，最近幾日只要一抬頭，就能看到過去30年來從未見過的景象，巨大高聳的喜馬拉雅山，清晰地映入眼簾。居民們紛紛在社群網站上曬出各種照片，只見整座喜馬拉雅山脈從雲層中微微探出，就連山頂上的白雪也都清楚可見。

賈朗達爾市距離喜馬拉雅山達201公里，根據IQAir空污探測數據顯示，在印度封鎖的21天中，平均空氣質量從115下降到75。在此之前，印度的空污指數是全球標準的5倍。

印度網友在推特上發出喜馬拉雅山的照片，並表示，「從我們的屋頂上，我們可以清楚地看到白雪覆蓋的山脈，不僅如此，夜晚還能看到星星」、「我從來沒見過這樣的事情」、「我從來沒有想過自己會經歷一個如此乾淨的世界」。