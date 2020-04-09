呼吸器送到了！布拉格市長再挺台灣「救了生命」　痛批WHO不聽勸告

▲賀吉普將台灣捐贈的呼吸器交給布拉格醫院。（圖／翻攝自Zdeněk Hřib - primátor Prahy）



記者張方瑀／綜合報導

世界衛生組織秘書長譚德塞8日在記者會上，公開痛罵台灣3分鐘，而同一時間，捷克首都布拉格市長賀吉普也在社群網站上發文，感謝台灣捐贈25台呼吸器給捷克，更表示台灣在第一時間就警告WHO疫情的嚴重性，中國卻隱瞞疫情，並偷偷在國外購買醫療用品。

賀吉普（Zdeněk Hřib）8日在臉書、推特上貼出將台灣贈送的呼吸器，轉交給布拉格皇家Vinohrady大學醫院院長阿倫伯格（Petr Arenberger）的照片，呼吸器的箱子上還貼著「來自台灣的問候，送給捷克的英雄」字樣。

賀吉普表示，他很感謝台灣在對抗新冠肺炎疫情上，提供了非常多的援助，尤其台灣捐贈捷克的25台呼吸器，其中9台送給了布拉格，「台灣的呼吸器即將拯救布拉格醫院的生命。」

除此之外，賀吉普也批評，台灣在第一時間就通知WHO新冠肺炎的嚴重性，但中國卻在當時隱瞞疫情，並偷偷地向國外購買各種醫療用品。

賀吉普挺台立場一項鮮明，3月初時，他就在推特發文大讚台灣，指出台灣與中國關係密切，卻只有少量確診，完全地控制疫情，值得捷克借鏡。賀吉普強調，因為患難才能見真情，並將台灣提供的抗疫資料，都交給衛生單位參考。

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