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美軍F-35部隊用3D技術列印N95　 45小時生產4個口罩！

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▲美軍加入N95口罩生產行列。（圖／翻攝自美國空軍官網）

▲美軍加入N95口罩生產行列。（圖／翻攝自美國空軍官網）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國為疫情重災區，戰機維護部門和配有F-35的空軍第388戰鬥機聯隊利用「3D列印技術」生產N95，以備不時之需。對此，飛行員佈雷特·豪斯表示，目前製造4個成品至少需要45小時，所以機器24小時都在運作。

根據ABC報導，部門所製造出的N95口罩除了有防疫效果之外，最重要的是，能用酒精消毒重複使用，而戰機維護部已接到了幾十個口罩的訂單，但生產速度有限，部隊也正積極找尋替代方案。

據了解，第388戰鬥機聯隊指揮官邁克爾·邁爾斯上校表示，「部隊的飛行員和機務人員的聰明機智給我留下了好的印象，他們也提出了許多創新的方法來渡過當前的困難，保障了我們執行任務的能力」。

此外，陸軍中隊長克里斯托弗·瓊斯也表示，正在和陸軍特種作戰部隊以及常規部隊進行合作，相信這將是他們能夠為醫療人員以及美國同胞付出的最大努力，且有信心能夠有效的提供解決方案，畢竟美軍擁有世界上最好的能力。

早前，有報導指出，紐約布魯克林醫院加護病房（ICU）的護理師竟穿著「垃圾袋」做成的簡陋防護衣，戴著外科口罩及普通的塑膠面罩，而護理師形容醫院就像鬼城，許多醫護只有垃圾袋防護衣，必須定時用酒精棉片擦拭全身殺菌，可見美國防疫設備非常短缺。

▲▼ 。（圖／記者劉雪兒攝）

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