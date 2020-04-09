惡質商人闖醫療倉庫「掠奪200萬片口罩」　逼急西班牙跟中國買

▲對於醫療人員來說口罩等資源尤其珍貴。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

全國對於口罩的需求激增，然而卻有不肖人士藉此圖利。一名西班牙商人2月曾從一處倉庫偷走200萬片口罩，隨後把商品賣到葡萄牙，除此之外，他還掠奪多樣醫療防護產品。據了解，該名男子已被逮捕，不過當局未揭露他的姓名。

這名嫌犯是當地知名房產業者的負責人，他2月闖入一處上鎖的倉庫，地點位於西班牙聖地亞哥-德孔波斯特拉（Santiago de Compostela）。怎料，他竟大膽搶走一家醫療用品公司的商品，在新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發下，多達200片口罩都成了他的囊中物，他也奪取包括手套在內等的產品。

根據西班牙警方說法，男子隨後把商品賣給位於葡萄牙的聯繫人員。葡萄牙當局已協助調查人員辦案。同時，西班牙陷入水深火熱中，為了趕緊避免疫情進一步擴散，還從中國購買口罩。

當地政府副主席魯達（Alfonso Rueda）6日視察失竊現場，發現男子偷走的200萬片口罩中，只有其中100片沒被經手。他說明，警方接獲消息稱倉庫可能有著寶貴的醫療資源，這在對抗疫情時至關重要，不過人員到達現場時，發現物資已被輕空，還留有外科手套的空盒子，「我們估計有200萬片口罩遭盜走，只剩下箱子。」

有關官員描述，這名男子故意偷走轉賣金額很高的商品。據悉他已被當局逮捕並曾出庭，在一場不公開的聽證會獲得保釋，司法調查則仍在進行中。

截至9日上午12時，根據約翰霍普金斯大學疫情地圖數據，西班牙報告14萬8220例確診病例、1萬4792人死亡，是確診數第二高的歐洲國家，疫情最嚴重的則為美國。

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