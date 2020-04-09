譚德塞槓上川普「撂屍袋狠話」　蓬佩奧談責任歸屬…懲罰中國時機未到！

▲川普與譚德塞唇槍舌戰之際，「公道伯」蓬佩奧出面稍緩頰。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

美國新冠肺炎疫情嚴重，近日美國總統川普與WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）互槓，相互指責看中國臉色辦事、以及將疫情政治化。對此美國國務親蓬佩奧（Mike Pompeo）則在專訪上表示，「對於現況而言，資訊透明很重要，而不是相互唇槍舌戰」。

根據《路透社》、《福斯新聞網》報導，新冠肺炎讓美國幾乎瀕臨崩潰，現階段各國開始對於病毒起源、中國資訊質疑做出討論，川普7日痛斥WHO失職，認為在疫情爆發之初企圖幫助中國隱匿病情，甚至看中國臉色來斟酌公開實際狀況，導致各國錯失防疫黃金期。

譚德塞也並非省油燈，在中國屢次讚賞其領導抗疫後，在8日也在WHO例行記者會上表示，「確實很難相信在短短100天內，世界會發生如此劇烈的變化。但川普的作為都是出於政治動機，請不要把病毒政治化」，更呼籲全球應該團結合作，並撂下狠話給川普「如果想要看到更多屍袋，那你就這樣做，如果不想要看到更多屍袋，那你就不要把這政治化」。

▲譚德塞呼籲「不要將疫情政治化」不然會看到更多屍袋。

在雙方你來我往之際，美國務卿蓬佩奧日前接受訪問時提到，面對現在嚴峻的疫情，「我們需要的是真實的數據、資訊、病例狀況，並且交由最好的科學家掌握，每個國家都有義務共享數據，這都是為了要挽救生命，若不這樣做、隱藏，或是想要懲罰那些挺身而出的人，這就無法被接受」。此外，蓬佩奧也語重心長表示，現階段應該是需要研究、對抗新冠疫苗，替換WHO秘書長並非此刻，且也不是責罰中國的時機。

蓬佩奧也指出，美國盡力的在每一天蒐集不同的數據共享，這種透明度就是民主的象徵。被問到川普可能將砍半給予WHO的預算，蓬佩奧回應，「我們願意慷慨提供資金，但必須確保該組織正繼續維持它的使命」。