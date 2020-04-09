研究：貓比狗更容易感染新冠肺炎！　確診飼主應與寵物保持距離

▲ 紐約疫情嚴重，家庭獸醫麥卡洛克（Wendy Jane McCulloch）親自家訪看診。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）陰影籠罩全球，動物究竟是否會感染成為許多人關心的問題。8日公開的一項研究顯示，貓咪可能感染新冠肺炎，但狗似乎並不容易感染。這項研究也促使世界衛生組織（WHO）表示，將進一步研究新冠病毒在人類與寵物間的傳播狀況。

發表於學術期刊《科學》上的研究發現，雪貂也會感染SARS-CoV-2，但狗、雞、豬和鴨不太可能感染。SARS-CoV-2正是導致新冠肺炎的病毒的學術用語。《路透社》報導，這項研究的用意在確定哪些動物較容易被感染，以用於測試實驗性疫苗。

SARS-CoV-2目前普遍被指由蝙蝠傳給人類。除了少數貓狗感染的個案以外，沒有強力的證據指出，寵物可能成為帶原者。

這項研究於1月及2月在中國進行，研究人員發現，試圖透過鼻子引入病毒微粒，以感染動物時，貓和雪貂對病毒高度敏感，且貓咪可透過呼吸道飛沫相互傳染。被感染的貓咪口腔、鼻子和小腸都檢測出病毒，接觸病毒的小貓肺部、鼻子和喉嚨有大量損傷。雪貂則在上呼吸道檢測出病毒，但沒有引起嚴重疾病。

抗體測試顯示，狗感染病毒的可能性較低，而接種過疫苗的豬、雞和鴨體內都沒有發現病毒株。研究報告作者指出，「對貓咪的SARS-CoV-2測試應被視為輔助人類消除COVID-19的方法。」

美國波士頓布萊根婦女醫院（Brigham and Women’s Hospital）傳染病科負責人庫立茲克斯（Daniel Kuritzkes）表示，這項研究代表，確診患者不僅應該和家人保持距離，也應該和寵物保持距離，才不會傳染給寵物，尤其是貓咪或其他貓科動物的飼主。

其他科學家則指出，這項研究很有趣，但養貓的飼主暫時還不需恐慌。俄亥俄州立大學病毒學家賽夫（Linda Saif）說明，這項研究是在實驗室中得出，而實驗中的動物被注射高劑量的SARS-CoV-2病毒，並非人類與寵物間的真實互動狀況，也沒有任何直接證據表明，貓會分泌足夠的病毒並傳染給人類。

WHO於8日表示，正與合作夥伴一同密切關注寵物在這場危機中的角色。世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）根據現有的證據表示，目前不認為寵物在傳播病毒上發揮作用，但可能因確診者被傳染。

世衛組織緊急事務執行主任瑞安（Mike Ryan）則呼籲，人們不應因疫情而報復動物，「牠們有自己的權利，應該被善待與尊重。牠們和我們一樣，都是受害者。」

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