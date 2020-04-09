《紐時》分析世衛遭罵爆3關鍵　譚德塞一昧順從中國又嘴硬

▲譚德塞面臨輿論。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普7日指責世界衛生組織（WHO）對於疫情的反應太慢，他接著與該組織秘書長譚德塞隔空交火。《紐約時報》分析則指出，世衛被攻擊的主要原因有三點，其中包括早期未能敦促中國採取行動，且輕信中國政府的說法。

《紐時》（The New York Times）8日刊出專文，標題為「川普就新冠病毒批評世衛。他並不是孤單的」（Trump Slammed the W.H.O. Over Coronavirus. He’s Not Alone.e）。批評人士指出，世衛過於信任中國，未能在早期階段呼籲其改正錯誤。不過也有人認為，任何組織對於政府的權力其實都有限制。

川普7日先指責譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）反應太慢，未能及時警戒全球。這並非世衛首次面對這樣的批評，他國政府官員、衛生專家與分析人士都對該組織提出質疑。日本副總理、財務大臣麻生太郎近期還說，一些人開始把世衛稱為「中國衛生組織」（Chinese Health Organization），因為這個單位與北京有著密切關係。

▲川普槓上WHO 。（圖／達志影像／美聯社）

世衛是聯合國（United Nations）其中一個機構；該組織8日則反駁外界質疑並聲稱，世衛及時提醒了全球注意新冠肺炎（COVID-19）的威脅，也致力確保所有成員國都能有效應對疫情。

世衛支持者還認為，世衛已盡力對抗歷史上少有的公共衛生威脅。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）8日透過聲明讚揚世衛，對於戰勝COVID-19有著「絕對關鍵」的地位，日後時間將評估這些成功與失敗。以下則是世衛受到攻擊的主要原因。

世衛未能敦促中國改正早期的失誤

去年12月，武漢先出現一種神秘的病毒性肺炎病例，中國衛生官員卻要求吹哨者沉默，多次淡化疫情的嚴重程度。就算到了1月中旬，隨著病毒透過中國邊境向外擴散，中國官員仍稱可以控制，也沒有證據顯示能大規模在人際間傳播。

世衛支持中國政府的說法，包括1月也曾強調沒有人傳人的證據。批評人士認為，世衛多次服從北京，導致疾病蔓延，一群國際專家直到2月中旬才獲准拜訪武漢。

▲武漢最初發生新冠肺炎病例。（圖／路透社）



薛頓賀爾大學（Seton Hall University）專門研究中國問題的國際衛生專家黃嚴忠（Yanzhong Huang，音譯）說，中國本可以採取更有力的措施，特別是在初期階段時，發生掩蓋、怠惰的行為。黃指出，SARS於2002年與2003年爆發期間，世衛曾批評中國政府試圖隱瞞疫情，希望提高其透明度。

世衛遲遲不宣布進入公共衛生緊急狀態

儘管病毒蔓延到至少6國，並迫使湖北省部分地區1月下旬進入封鎖狀態，世衛仍不願意宣布緊急情況。世衛官員當時表示，針對是否宣布緊急狀態，委員會出現不同意見，下結論的時機還太早。

美國表示對多數曾拜訪中國的旅客實施入境限制後，世衛還稱旅遊限制不必要。直到3月11日，世衛終於把新冠病毒疫情稱為「大流行」。

位於巴黎的非營利組織蒙田研究所（Institut Montaigne）亞洲事務高級顧問戈德門特（François Godement）說，這場災難真的降臨到其他地方之前，世衛當時的反應會讓各國不願及早採取有力措施，

不過，世衛8日則稱，自中國官員去年12月31日首次報告疫情以來，組織就提醒成員國注意重大風險與結果，也提供多項資訊。古特雷斯說，同樣的事實可能被不同的機構解讀。

中國在世衛的影響力正在增長

內文描述，中國國家主席習近平把強化與國際組織的目標放在首位，而由美國掌握的全球秩序，對於中國的崛起是一大障礙。事實上，美國才是世衛的主要捐助者，中國僅奉獻一小部分，但北京近年來透過其他方式，擴大自身在聯合國的影響力。

《紐時》指出，中國政府曾遊說世衛，以此宣揚傳統中藥；儘管有些科學家懷疑這些藥的效用。去年，世衛把中藥納入《全球醫學綱要》，此舉遭到支持野生動物權利的活動人士批評，這可能導致非法販運野生動物的情況增加。

中國一直尋求在國內外推廣治療冠狀病毒症狀的中藥。世衛上月則在其位於中國的網站，刪除「傳統醫藥可能有害」的警告，因此又受到抨擊。

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