86歲確診婦「治癒出院9天後病逝」！南韓今添39例　睽違49天日增40↓

▲ 南韓醫護人員。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓今（9日）早通報39起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，睽違49天單日增幅降到40例以下，累計確診人數為10423人，其中204人死亡，6973人解除隔離，治癒率達66.9%，慶尚北道卻傳出一名8旬確診患者在治癒出院後9天猝逝的個案。

《韓聯社》報導，該名86歲老婦2010年1月起住進慶北慶山市西鄰老人療養院（서린요양원，音譯），有失智、心臟衰竭及高血壓病史，因療養院爆發群聚感染，3月2日確診新冠肺炎後移送梁山市釜山大醫院。

老婦檢出陽性當時並無不適，接著便出現腹瀉、食慾不振等症狀，3月7日住院接受肺炎、咳痰及腹瀉治療，同月30日宣告治癒，解除隔離後回到慶山市，住進另一家老人療養院，持續接受肺炎治療，未料9日清晨4時15分病逝。

當地人士透露，醫生目前判斷，老婦主要死因為心血管疾病，但由於持續接受新冠肺炎治療，體力大幅衰退也是原因之一。

另一方面，南韓8日整天增加39起確診病例，境外移入有23例，本土傳播16例。39例中有22例發生在首都圈，受到議政府市聖母醫院群聚感染及境外移入影響，首爾有12例，京畿道則有10例。大邱有4例，慶尚南道2例，忠清南道1例，機場檢疫則發現10例。