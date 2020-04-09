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「我好痛苦」確診婦死前求助語音助理40次　家人聽完心碎

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▲▼亞馬遜語音助理Alexa。（圖／路透）

▲亞馬遜語音助理Alexa可以執行多項指令。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國密西根州66歲婦人盧安（LouAnn Dagen）生前在療養院確診新冠肺炎（COVID-19），就在她病逝前，她曾對著亞馬遜語音助理Alexa訴說自己的痛苦至少40次，讓她的親人感到相當心疼。

《每日郵報》報導，盧安生前住的療養院中，有31位居民與員工對於病毒的檢驗結果呈陽性，她也不幸確診。在她離開人世前4天，她多次對著Alexa說話，包括「你能幫助我應對這種痛苦嗎」、「我很痛苦，必須找到方式來緩解」。

盧安病逝後，她的手足潘妮（Penny Dagen）發現Alexa中至少40份的錄音檔案，內容還有「我該怎麼找到警察」。Alexa當時則提供周邊距離最近的一家警局地址。

潘妮表示，盧安上周出現呼吸短促症狀，血氧濃度與血壓4日上午開始下降，接著被送往當地一家醫院的急診室，很突然便離開。盧安自從中風以及患有糖尿病後，就在療養院住了至少10年。

據了解，盧安送醫前，療養院員工給予止痛藥並幫她打點滴。潘妮回憶，院方告訴她，盧安就醫過程都還在跟救護人員說話，卻於抵達醫院後開始痙攣，「醫院立刻打給我，說幫她裝上呼吸器，對方詢問如果她的心跳停止，就要實施CPR，我說不，她不想要那樣」、「然後就在他們打給我半小時後，她的心跳停了」。

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