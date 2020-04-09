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台股早盤上漲78點！指數衝破10200點　回應美股大漲逾3%

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▲▼台股4/7開盤大漲超過百點，一舉收復萬點大關。隨後開高走低，萬點關卡不過曇花一現，隨即失守。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美股昨日再啟反彈攻勢，受疫情拖累的板塊跌深反彈，四大指數全面勁揚，道瓊、標普與費半指數大漲3.4%，那指也有2.58%漲幅。台股今（9）日開盤同受激勵，上漲35點、以10173點開出。

（更新）截至上午9點06分，指數來到10226點、上漲88點。

請繼續往下閱讀...

蘋概三王中，台積電（2330）以287.5元開出、上漲0.88%；股王大立光（3008）以3955元開出、上漲0.13%；鴻海（2317）開在75.5元、上漲0.67%。

美國武漢肺炎疫情趨穩，左派立場鮮明的聯邦參議員桑德斯退出民主黨總統初選，國際油價大漲，三大因素都為大盤帶來支撐。道瓊指數則全日保持在平盤以上，受疫情衝擊最大的能源、航空、遊輪等類股助長大盤攻勢，科技股、半導體股亦走高，標普500指數11大類股全面收紅。

美股道瓊終場大漲779.71點，漲幅3.44%，收在23433.57點；標普500指數上漲90.57點，漲幅3.41%，收在2749.98點。那斯達克指數上漲203.64點，漲幅2.58%，收在8090.9點；費城半導體指數上漲 54.52 點，或 3.44%，收 1,639.89 點。

ET快訊
譚德塞嗆「病毒政治化會看見更多屍袋」　川普也火大反擊了
快訊／譚德塞痛罵台灣3分鐘　外交部700字反擊：立即向我國道
同時出現「兩個中國」　美眾議員提案：美國停止拿錢給WHO說謊
美女主播「白色塗鴉衣」報新聞　網看傻留言大歪樓
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