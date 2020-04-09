譚德塞嗆「如果不想見到更多屍袋」　川普痛批WHO：對世界不公平

▲川普與譚德塞陷入紛爭。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普槓上世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），後者要求川普別把防疫政治化。川普8日則再度批評世衛與中國的關係，這對於美國、世界都是不公平的。

CNN報導，美國成為新冠肺炎（COVID-19）確診數最多的國家，川普日前在白宮記者會指責世衛，還揚言打算取消投入資金，「我不是說我們將這麼做，但我們會考慮。」譚德塞隨後也透過記者會反擊，要求川普勿把病毒政治化，「如果你不想見到更多屍袋」，他還聲稱自己遭受來自台灣的攻擊

對此，川普8日再度開火，他說他不敢相信，中國花了4200萬美元，美國則投下4.5億美元，美國提供給世衛的資金是中國的10倍，然而世衛似乎一切都是「照著中國的方式」，「這是不對的，對我們不公平，老實講，對世界也不公平。」

川普還暗指，如果世衛當初做出正確判斷，新冠肺炎的死亡數就會減少，且當譚德塞說出「政治化」時，他才是政治化的人。回到1月30日，世衛當時表示，不建議採取任何旅遊或貿易限制。

CNN指出，隨著全球病例激增至超過100萬，世衛最初對於疫情的反應也受到關注。譚德塞被川普點名後，在日內瓦的記者會說，「請不要將這種病毒政治化」、「如果你想被利用，如果你想見到更多屍袋，那就去做」。

事實上，世衛多次被批評過度相信中國政府的數據，該組織還曾於1月14日推文指出，根據中國初步調查，沒有發現新冠病毒有著明顯人傳人的證據。

直到1月30日，世衛宣布新冠病毒為公共衛生緊急事件，這代表承認病毒對中國以外的國家構成威脅。3月11日，世衛才終於宣布這種病毒為「大流行」，意味此種新疾病將在全球傳播。

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