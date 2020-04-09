美股道瓊漲779點　台指期開盤上揚9點

▲美股道瓊上漲 779.71 點。回頭看台指期今（9）日開盤上漲 9 點，來到 10,131 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

白宮衛生顧問佛奇 (Anthony Fauci) 週三 (8 日) 表示，美國新冠肺炎（COVID-19）的死亡病例數低於先前的預估值，下週開始情況應該會好轉。另外，角逐民主黨總統資格的參議員桑德斯 (Bernie Sanders) 宣布退選，消弭了一部分政治不確定性，也帶動大盤漲勢，美股三大指數走高。回頭看台指期今（9）日開盤上漲 9 點，來到 10,131 點。

美股道瓊指數上漲 779.71 點，或 3.44%，收 23,433.57 點。標普 500 指數上漲 90.57 點，或 3.41%，收 2,749.98 點。那斯達克指數上漲 203.64 點，或 2.58 %，收 8,090.90 點。費城半導體指數上漲 54.52 點，或 3.44%，收 1,639.89 點。

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Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 表示，如果傳染曲線趨平，就能看出美國經濟至少可以部分重啟的時間表，這是疫情爆發以來首見，這代表投資人可以開始少些對經濟衰退持續多久的揣測，就算經濟衰退程度極深，只要能更明確得知衰退時間縮短，就有助於提高股市的價值。

截至今早8：47，台指期下跌 20 點，來到 10,102 點。